Alertan por páginas falsas para ver el Mundial 2026: Así pueden robar cuentas y tarjetas bancarias

El inicio del Mundial 2026 no solo moviliza a millones de aficionados alrededor del planeta, sino también a ciberdelincuentes que buscan aprovechar el aumento del consumo de contenido deportivo en internet. La compañía de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre un incremento en las estafas relacionadas con transmisiones falsas de los partidos, una modalidad que busca obtener datos personales y financieros de los usuarios.
La alerta cobra relevancia en Colombia debido a que una parte importante de los usuarios aún tiene dificultades para identificar amenazas digitales. Según investigaciones de Kaspersky, el 40 % de los colombianos no sabe reconocer un sitio web falso y un 12 % asegura no tener claridad sobre cómo verificar si una página es legítima incluso cuando sospecha de ella.
El fenómeno suele intensificarse durante eventos deportivos de gran audiencia. Los delincuentes aprovechan la alta demanda de transmisiones en vivo y la urgencia de los aficionados por encontrar acceso a los partidos para difundir enlaces fraudulentos a través de redes sociales, motores de búsqueda, aplicaciones de mensajería y anuncios patrocinados.
La estrategia consiste en imitar plataformas legítimas de streaming o supuestos servicios autorizados para transmitir partidos del Mundial. Una vez que el usuario ingresa al sitio, puede ser inducido a registrar información personal, entregar datos bancarios o descargar programas que comprometen la seguridad de sus dispositivos.
Mundial 2026 impulsa el aumento de páginas falsas para ver partidos
Los especialistas en ciberseguridad explican que este tipo de campañas utiliza técnicas de ingeniería social para generar confianza entre los usuarios. Los sitios fraudulentos suelen copiar logotipos, diseños y elementos visuales de plataformas reconocidas, lo que dificulta detectar el engaño a simple vista.
En muchos casos, las páginas prometen acceso gratuito a transmisiones en alta definición o periodos de prueba sin costo. Sin embargo, detrás de estas ofertas se esconden formularios diseñados para recopilar credenciales de acceso, números de tarjetas de crédito y otros datos sensibles.
Kaspersky también identificó casos en los que las víctimas son dirigidas a descargar aplicaciones, reproductores multimedia o extensiones para navegadores que supuestamente permiten desbloquear la transmisión. Estos archivos pueden contener software malicioso capaz de monitorear la actividad del usuario, capturar información privada o tomar control parcial del dispositivo.
Leandro Cuzzo, analista de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, señaló que los ciberdelincuentes conocen el comportamiento de los aficionados durante los grandes torneos y aprovechan la búsqueda de transmisiones de último momento para posicionar páginas fraudulentas que aparentan ser legítimas.
Cómo evitar fraudes digitales durante el Mundial 2026
La principal recomendación de los expertos es acceder únicamente a plataformas oficiales que cuenten con autorización para transmitir los partidos. Los usuarios deben desconfiar de enlaces compartidos por desconocidos o publicados en redes sociales que prometan acceso gratuito a contenido que normalmente requiere suscripción.
También es importante revisar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier dato. Los delincuentes suelen modificar una letra, agregar palabras adicionales o utilizar dominios similares a los originales para confundir a las víctimas.
Otra medida consiste en evitar la instalación de aplicaciones o extensiones ofrecidas por sitios desconocidos. Si una página solicita descargar un programa para mejorar la calidad de video o desbloquear una transmisión, lo más recomendable es abandonar el sitio.
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Los especialistas también recomiendan mantener actualizados los sistemas de seguridad en computadores y dispositivos móviles. Las herramientas de protección digital permiten detectar intentos de phishing, bloquear páginas fraudulentas e identificar archivos potencialmente peligrosos antes de que afecten al usuario.
Mientras el Mundial 2026 concentra la atención de millones de personas, las amenazas digitales también aumentan. Para los expertos, la mejor defensa sigue siendo verificar la legitimidad de los sitios web y utilizar únicamente servicios oficiales para seguir el torneo.