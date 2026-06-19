Apuestas más insólitas del Mundial: Casi US$130.000 a que Cristiano Ronaldo llorará

El Mundial 2026 no solo concentra apuestas sobre campeones, goleadores o resultados. Uno de los mercados más llamativos del torneo gira alrededor de una pregunta inusual: si Cristiano Ronaldo llorará durante algún partido de Portugal en la Copa del Mundo.
La predicción es real y está disponible en plataformas de mercados descentralizados y casas de apuestas internacionales. Solo en Polymarket, el dinero apostado en este rubro supera los US$125.000, mientras que las probabilidades han oscilado entre el 55 % y más del 70 % desde el inicio del campeonato, según datos de la propia plataforma y reportes de medios especializados.
El interés por este mercado aumentó después del debut de Portugal en el Mundial, el pasado 17 de junio, cuando empató 1-1 frente a la República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo, de 41 años, tuvo pocas ocasiones claras y extendió una racha sin goles en fases finales de grandes torneos, situación que impulsó nuevas apuestas sobre una eventual reacción emocional del ‘Bicho’.
La edición de 2026 es la sexta Copa del Mundo de Ronaldo, un récord que muy pocos futbolistas ostentan. También ha sido presentada por el propio futbolista como su última oportunidad para conquistar el único título importante que falta en su carrera. Ese contexto ha convertido cada partido de Portugal en un factor que modifica el precio de las apuestas.
Apuestas por Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 alcanzan probabilidades de 73 %
Las cuotas más bajas registradas para la opción de que Ronaldo sí llore fueron de 1,37 en algunas plataformas estadounidenses, equivalentes a una probabilidad implícita cercana al 73 %. En otras palabras, una apuesta de US$100 entregaría un retorno total de US$137 si el pronóstico se cumple, es decir, una ganancia neta de US$37.
Las reglas del mercado establecen condiciones precisas. Para que la apuesta sea ganadora, Cristiano Ronaldo debe aparecer con lágrimas visibles en una fotografía o video auténtico durante un partido del Mundial, ya sea en el terreno de juego o en el banquillo. Las imágenes de archivo, grabaciones antiguas o contenido generado con inteligencia artificial no son válidas.
El comportamiento histórico del delantero portugués explica parte del interés de los apostadores. Ronaldo lloró tras la derrota de Portugal ante Grecia en la final de la Eurocopa 2004, volvió a hacerlo después de la eliminación frente a Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y también rompió en llanto durante la Eurocopa 2024 luego de fallar un penalti ante Eslovenia.
El historial emocional de Ronaldo impulsa el mercado de predicciones
Además de derrotas deportivas, el atacante también ha mostrado lágrimas en momentos de celebración. Ocurrió en la final de la Eurocopa 2016, cuando Portugal obtuvo su primer título continental, y en otras competencias con clubes y selección.
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Analistas de mercados de predicción consideran que el componente emocional es uno de los principales argumentos detrás de las apuestas. A diferencia de otros contratos relacionados con resultados deportivos, este depende de una reacción humana difícil de anticipar y que puede producirse tanto por una eliminación prematura como por la conquista del título.
El mercado permanecerá abierto durante toda la participación de Portugal en el Mundial y seguirá ajustando sus probabilidades después de cada partido, especialmente si el equipo enfrenta dificultades para avanzar o si Ronaldo se acerca al cierre definitivo de su carrera internacional.