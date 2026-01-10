CFOs en Colombia redefinen sus roles: Informe de Deloitte revela nuevas prioridades con foco en transformación digital

La automatización, transformación digital y la IA son parte del lenguaje común de las empresas en la actualidad y cada vez son conceptos menos abstractos, para convertirse en parte de sus estrategias operativas, pero también financieras.
Con este panorama, Deloitte encuestó a 1.300 directores financieros (CFO) a nivel global, y reveló resultados importantes para Colombia, según dijo Víctor Silva, socio de transformación financiera de la firma, en diálogo con Valora Analitik.
“En Colombia de repente el CFO tuvo un choque. Hasta el año 2023 esta posición creía que la inteligencia artificial, la automatización, el machine learning, no tenían que ver con él, y para eso se buscaba un vicepresidente de transformación digital o de innovación”, afirmó.
Ahora se evidencia un cambio relevante en el rol financiero, comenzando a asumir un papel más activo en la definición de la estrategia tecnológica y de transformación digital de las compañías, con un enfoque directo en el impacto financiero y la eficiencia operativa.
Cambios acelerados en el papel de los financieros
El informe, elaborado a partir de consultas a ejecutivos de alto nivel de empresas clientes de la firma, evidencia que los responsables financieros dejaron de ser actores secundarios en los procesos de innovación.
De acuerdo con Silva, hasta hace dos años gran parte de los CFO colombianos consideraba que la tecnología no hacía parte de su ámbito de responsabilidad y delegaba estas decisiones en áreas de innovación o transformación digital.
Sin embargo, esa visión cambió de forma acelerada en los últimos 18 meses.
Uno de los principales factores detrás de este giro es la necesidad de mayor control sobre el gasto y el retorno de la inversión. Esto, pues las compañías han hecho fuertes desembolsos en tecnología sin resultados claros en ahorros o productividad.
Como respuesta, los CFOs comenzaron a tomar el control de la “hoja de ruta digital”, en su calidad de responsables del Capex y la estructura de costos.
Prioridad a los cierres financieros en decisiones tecnológicas
El estudio también señala que el foco de la transformación se está desplazando del “front office”, que es lo que ven los usuarios, al back office (la infraestructura).
Silva explicó que, aunque muchas compañías avanzaron en digitalización comercial y de cara al cliente, los CFOs identificaron cuellos de botella en áreas operativas como contabilidad, cierre financiero, conciliaciones y gestión de costos.
En ese sentido, la prioridad ahora es crecer al ritmo del negocio sin aumentar proporcionalmente la base de costos.
Bajo este contexto, el uso de soluciones tecnológicas especializadas, bajo esquemas como “Software as a service”, ha ganado relevancia. Herramientas basadas en inteligencia artificial para automatizar reportes financieros, planeación, tesorería y gestión de liquidez, así como modelos de proyección de caja, se han convertido en un componente central de la agenda financiera.
Otra conclusión de Deloitte es que la mayor articulación entre las áreas financieras y otras funciones de la organización. Además del back office, los CFOs están impulsando el uso de inteligencia artificial en áreas como cadena de suministro, transporte, logística y legal, siempre bajo criterios de impacto financiero, eficiencia y control de riesgos.
Financieros, al lado de los CEO
Otra de las miradas de Víctor Silva al informe elaborado por Deloitte es que el CFO se está consolidando como el principal aliado de los CEO, en un entorno de alta volatilidad, cambios tecnológicos acelerados y presión sobre los márgenes.
Se afirmó que, aunque esta tendencia es particularmente visible en el sector financiero, ya empieza a extenderse a otras industrias.
El experto también aborda estos cambios en el mercado de capitales, pues la pérdida de valor de compañías de sectores tradicionales, frente al auge de empresas tecnológicas, responde a un ciclo en el que las empresas están recurriendo a la tecnología y la automatización, no para reducir personal, sino para acelerar procesos y mejorar la eficiencia.