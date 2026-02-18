Char busca realizar obras que nunca se ejecutaron en aeropuerto de Barranquilla: pidió al Gobierno ceder su operación

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, inició formalmente un trámite ante el Gobierno Nacional para que se evalúe la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz sea administrado por el Distrito de la capital del Atlántico.
La solicitud tramitada mediante una carta dirigida al Ministerio de Transporte y a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil). En el documento, la Alcaldía manifiesta su interés en asumir la operación, el mantenimiento y la culminación de las obras pendientes en la terminal aérea.
El escrito, firmado por el mandatario, señala que la ciudad busca consolidar su papel como centro empresarial, turístico e industrial del Caribe colombiano. En ese contexto, Char plantea que la infraestructura aeroportuaria resulta determinante para la competitividad territorial.
Según expresó, la terminal aérea constituye “la primera experiencia de servicio que recibe el visitante”, por lo que su estado incide directamente en la percepción que se construye sobre la ciudad y la región.
En la comunicación se advierte que, pese a su importancia estratégica, el aeropuerto presenta fallas operativas y de servicio que afectan tanto a pasajeros como a operadores. El Distrito menciona problemas en los sistemas de climatización, limitaciones en las áreas destinadas al manejo de equipaje y deficiencias en servicios básicos, especialmente en las baterías sanitarias ubicadas en las salas de abordaje.
El escrito indica que estas condiciones han generado inconformidad entre usuarios y visitantes. “La experiencia inicial que hoy ofrece está generando una impresión desfavorable en quienes nos visitan”, expuso en la carta, al advertir que ello también repercute en la competitividad regional.
Asimismo, el documento menciona que las dificultades se agravan por la existencia de obras inconclusas y demoras en la recuperación integral de la infraestructura, situación que —según la administración distrital— no corresponde con el nivel de servicio que Barranquilla requiere para sostener su proyección nacional e internacional.
¿En qué sustenta la propuesta el alcalde de Barranquilla?
La Alcaldía sustenta su petición en el proceso de descentralización aeroportuaria previsto en el artículo 48 de la Ley 105 de 1993. Esta norma permite que la Aerocivil entregue aeropuertos de su propiedad a entidades territoriales mediante distintos esquemas contractuales, ya sea para su administración directa o indirecta.
El documento precisa que la autoridad aeronáutica mantendría sus funciones de regulación, control y supervisión. En consecuencia, una eventual administración local no reemplazaría la competencia nacional en materia de seguridad aérea ni la vigilancia del servicio público de transporte aéreo.
“El Distrito manifiesta su capacidad institucional, técnica, administrativa y financiera para asumir la operación”, se lee en el documento. Además, señala que el objetivo es mejorar los niveles de atención al usuario, garantizar el mantenimiento oportuno de la infraestructura complementaria y cerrar las brechas operativas derivadas de intervenciones que aún no han sido finalizadas.
Con esta iniciativa, la administración distrital busca abrir un proceso de evaluación por parte del Gobierno Nacional que permita determinar la viabilidad jurídica, técnica y financiera de transferir la administración del aeropuerto, una decisión que, de concretarse, implicaría un cambio en el modelo de gestión de una de las principales terminales aéreas del Caribe colombiano.