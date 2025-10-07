Los chefs colombianos que fueron reconocidos como los mejores del mundo en 2025

En el marco de los The Best Chef Awards 2025, que se llevaron a cabo recientemente en Milán, Italia, tres chefs colombianos recibieron el máximo reconocimiento y otros seis se destacaron. Los premios reconocieron a 783 chefs de 69 países.
Cabe mencionar que este certamen, que premia la excelencia técnica, reconoce el trabajo individual y su creatividad, se celebra desde 2017 y es uno de los más prestigiosos del mundo.
La premiación
La premiación en esta edición consistió en un sistema de cuchillos (knives) para reconocer diferentes niveles de excelencia. Los chefs más destacados recibieron tres cuchillos (The Best), los de niveles intermedios recibieron dos (World-Class) y otros recibieron uno (Excellent), dependiendo de su puntaje.
Entre los colombianos que recibieron tres cuchillos están:
– Leonor Espinosa, dueña del restaurante Leo, en Bogotá. Su cocina se fundamenta en la investigación profunda de ingredientes tradicionales colombianos y en la colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
– Álvaro Clavijo, dueño de El Chato, en Bogotá. Su propuesta combina técnicas europeas de vanguardia con productos locales colombianos. El año pasado, Clavijo también recibió tres cuchillos.
– Jaime Rodríguez, chef de Celele, en Cartagena. Se centra en la interpretación y exaltación del Caribe colombiano a través de la investigación de productos y saberes de la región.
Además de estos tres destacados chefs, otros seis fueron reconocidos con la distinción Excelent, que otorga un cuchillo, por su alto nivel profesional, proyección internacional y creatividad. Entre ellos están:
Jeferson García, del restaurante Afluente (Bogotá).
Jaime Torregrosa, de Humo Negro (Bogotá).
Natalia Cocomá, de Oda (Bogotá).
Luz Dary Cogollo, de Mamá Luz (Bogotá).
Mateo Ríos y Sebastián Marín, de X.O. (Medellín).
Catalina Vélez, de Domingo (Cali).