Elcielo abrió nuevo punto en Nueva York y uno de sus socios es J Balvin: ¿Cuánto cuesta comer allí?

Elcielo, la cadena de restaurantes fundada por el chef Michelin colombiano Juan Manuel Barrientos, ya cuenta con cinco puntos: Bogotá, Medellín, Miami, Washington D.C. y la más reciente en Nueva York. Este último tiene como socio al reconocido cantante colombiano J Balvin.
El nuevo restaurante se encuentra ubicado en el cuarto piso del Virgin Hotels New York City, en 1227 Broadway, y ofrece un menú de degustación de cocina colombiana moderna y fusiones con técnicas de cocina vanguardistas.
Los platos y la experiencia
La oferta culinaria de El Cielo se llama ‘La Experiencia’ e integra un menú de degustación exclusivo diseñado por Barrientos. “Una audaz expresión de la cocina colombiana moderna, que cobra vida en el corazón de la ciudad de Nueva York”, se lee en la página oficial del restaurante.
Entre los platos que se ofrecen en el restaurante están:
Cerbatana de guayaba y anís
Festival de flores
Aka Ebi Cucayo
Foie gras y borojó
Arepa de maíz con mantequilla
Langostino noruego y fruto de palma de durazno
Kampachi patarashca
Árbol de la vida
Ceviche de vieiras
Cangrejo real y chawanmushi de maíz
Papaya verde
Venado, colmenillas y yuca fermentada
Pato y maracuyá
Hormigas limón
Hidromiel, mango y uchuvas
Petit fours
Pétalos de rosa
El precio de la experiencia por persona es de US$289, es decir, alrededor de $1.112.993.
Además, ofrecen otra experiencia llamada ‘El viaje’, que consiste en un menú de degustación, el cual se describe en la página como “un recorrido sensorial de sabores y arte, que ofrece una refinada introducción a la magia de Elcielo en Nueva York”. Este incluye:
Cerbatana de guayaba y anís
Festival de flores
Foie gras y borojó
Arepa de maíz con mantequilla
Kampachi a la patarasca
Árbol de la vida
Ceviche de vieiras
Pato y maracuyá
Hidromiel, mango y bayas ácidas
Pétalos de rosa
El valor de este último es de US$189 por persona, o sea, unos $727.874.