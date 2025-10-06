Estilo de vida Restaurantes y gastronomía

Elcielo abrió nuevo punto en Nueva York y uno de sus socios es J Balvin: ¿Cuánto cuesta comer allí?

El restaurante cuenta con dos menús experienciales.

Elcielo
Elcielo New York. Foto: tomada de la página oficial de Elcielo.

Elcielo, la cadena de restaurantes fundada por el chef Michelin colombiano Juan Manuel Barrientos, ya cuenta con cinco puntos: Bogotá, Medellín, Miami, Washington D.C. y la más reciente en Nueva York.  Este último tiene como socio al reconocido cantante colombiano J Balvin.

El nuevo restaurante se encuentra ubicado en el cuarto piso del Virgin Hotels New York City, en 1227 Broadway, y ofrece un menú de degustación de cocina colombiana moderna y fusiones con técnicas de cocina vanguardistas.

Los platos y la experiencia

La oferta culinaria de El Cielo se llama ‘La Experiencia’ e integra un menú de degustación exclusivo diseñado por Barrientos. “Una audaz expresión de la cocina colombiana moderna, que cobra vida en el corazón de la ciudad de Nueva York”, se lee en la página oficial del restaurante.

Plato Elcielo restaurante. Foto: tomada de la página oficial de Elcielo.
Plato Elcielo restaurante. Foto: tomada de la página oficial de Elcielo.

Entre los platos que se ofrecen en el restaurante están:

Cerbatana de guayaba y anís

Festival de flores

Aka Ebi Cucayo

Foie gras y borojó

Arepa de maíz con mantequilla

Langostino noruego y fruto de palma de durazno

Kampachi patarashca

Árbol de la vida

Ceviche de vieiras

Cangrejo real y chawanmushi de maíz

Papaya verde

Venado, colmenillas y yuca fermentada

Pato y maracuyá

Hormigas limón

Hidromiel, mango y uchuvas

Petit fours

Pétalos de rosa

El precio de la experiencia por persona es de US$289, es decir, alrededor de $1.112.993.

Además, ofrecen otra experiencia llamada ‘El viaje’, que consiste en un menú de degustación, el cual se describe en la página como “un recorrido sensorial de sabores y arte, que ofrece una refinada introducción a la magia de Elcielo en Nueva York”. Este incluye:

Cerbatana de guayaba y anís

Festival de flores

Foie gras y borojó

Arepa de maíz con mantequilla

Kampachi a la patarasca

Árbol de la vida

Ceviche de vieiras

Pato y maracuyá

Hidromiel, mango y bayas ácidas

Pétalos de rosa

El valor de este último es de US$189 por persona, o sea, unos $727.874.

