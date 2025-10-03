Los mejores restaurantes para comer pizza en Medellín y Antioquia

En Medellín hay más de 7.000 restaurantes, varios de ellos dedicados exclusivamente a ofrecer comidas rápidas como hamburguesas, pizzas, perros calientes, etc., las cuales año a año tienen un importante crecimiento en su consumo.
Uno de los eventos que impulsa la venta de este tipo de alimentos es el Pizza Master, el cual se llevó a cabo del 22 al 28 de septiembre y dejó una importante derrama económica.
Según reveló Tulio Zuluoaga, organizador del evento, la derrama económica en el país fue superior a los $9.000 millones, incluyendo bebidas. “Sin dudarlo un segundo, este fue uno de los eventos más increíbles en la historia del máster”, señaló.
De igual manera, indicó que se registró un crecimiento del 30 % en la votación en comparación con 2024 y que este año hubo 85.000 votos válidos.
¿Dónde comer pizza en Medellín?
- Pizzaiolo: carrera 37 # 8a – 15
Los precios de las pizzas van desde los $31.000 hasta los $60.000.
- Pane e Pomodoro: carrera 73 # 5 – 6
Las pizzas van desde los $38.500 y hasta $50.000.
- Hasta La Pizza Baby: calle 2 #20 – 50
Los valores de las pizzas varían entre los $43.000 y $64.000.
- D’Lucca: carrera 21 #47 – 182
Los precios de las pizzas oscilan entre los $29.900 y los $41.900.
- Filipo Pizzeria: calle 30AA 81A-05
Las pizzas tienen precios que van desde los $29.900 y hasta los $47.900.
*Los precios son para pizzas personales y pueden variar dependiendo del tamaño.
Recomendado: Pizza Master dejó derrama económica por más de $9.000 millones: ¿quiénes fueron los ganadores?
Otros lugares a las afueras de Medellín que también tienen buenas calificaciones son: Red House (Copacabana), Restaurante Corrientes (Envigado), Ricotta Sibarita Pizzería (Bello), Antonella’s Pizza (Sabaneta), Volare Pizza e Pasta (San Antonio de Pereira), Tacabanda (El Retiro), Pizzas Con Sentido (Rionegro y La Ceja), Orientinni (Carmen de Viboral, Santuario y Marinilla), Pizzas Sam & Co. (Guarne), Pizzarella (Girardota) y La Plazuela Pizzería (Santa Fé de Antioquia).