China endurece controles a las tierras raras: ¿hay riesgo de una guerra comercial con EE. UU.?

Las restricciones de China a las exportaciones de tierras raras amenazan a la industria de defensa de Estados Unidos, sobre todo, los imanes permanentes que dan vida a radares, misiles guiados, propulsión eléctrica naval y una amplia gama de equipos de la industria de defensa de EE. UU.
En la última semana, China amplió su régimen de controles a la exportación —formalizados en el “Anuncio N.° 61 de 2025” del Ministerio de Comercio— para abarcar más elementos de la tabla periódica y, crucialmente, tecnologías y know-how de fabricación de imanes, obligando a pedir licencias no solo para minerales y óxidos, sino también para procesos y equipos.
Además, introduce exigencias para empresas extranjeras que utilicen materiales originados o procesados con tecnología china, incluso fuera de China. Es el paquete más estricto hasta ahora y llega en vísperas de una cita entre Donald Trump y Xi Jinping, con el objetivo de reforzar el control de Pekín.
Beijing no permitirá la exportación de materiales de tierras raras para uso militar extranjero, anunció el Ministerio de Comercio de China el 9 de octubre. Estas son las primeras restricciones impuestas por China dirigidas específicamente al sector de defensa, según Gracelin Baskaran, experta en minerales críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.
“En esencia, esto significa que se negarán licencias a ejércitos y empresas extranjeras que produzcan bienes de uso militar. Esto perjudica el desarrollo de la base industrial de defensa en un momento de creciente tensión global. Es una táctica de negociación muy poderosa porque socava la seguridad nacional”, declaró Baskaran a la CNBC.
Y es que China domina la refinación de tierras raras y la producción de imanes, y empresas occidentales advierten que la nueva capa de permisos y alzas de costos a lo largo de semiconductores, automotriz y defensa, incluso para productos que contengan “trazas” de materiales chinos. Esto complica relocalizar la manufactura porque no solo restringe el mineral, sino el conocimiento industrial para convertirlo en componentes de alto desempeño.
Recomendado: China toma represalias por las tasas portuarias de EE. UU.: cobrará “tarifas especiales” a buques estadounidenses
Respuesta de Estados Unidos
En Washington, la lectura estratégica es clara: Pekín está usando insumos avanzados como palanca geopolítica. Especialistas señalan que el alcance de las nuevas reglas de 2025 se extiende a tecnologías de minería, separación y fabricación de imanes, y que su diseño —especialmente la exigencia de licencias a firmas que incorporen materiales chinos fuera del país— apunta a “seguir” al material a través de la cadena global, con implicaciones directas para proveedores de defensa de EE. UU. y sus aliados.
Tras los anuncios chinos, el Tesoro de EE. UU. elevó el tono y la Casa Blanca amenazó con nuevos aranceles generalizados, alimentando el temor a una reedición de la guerra comercial de 2018-2019 pero con materiales críticos en el centro.
Pekín, por su parte, se defiende argumentando razones de seguridad nacional y reciprocidad frente a listas negras y controles estadounidenses sobre tecnologías avanzadas; al mismo tiempo, evita medidas espejo inmediatas, dejando espacio para negociar antes de la cumbre de finales de mes. La volatilidad en mercados y la presión de la industria por soluciones “antes de diciembre” subrayan el carácter perentorio del tema.
La administración Trump trabaja para desarrollar una cadena de suministro nacional. El Departamento de Defensa cerró en julio un acuerdo con MP Materials, la mayor minera estadounidense de tierras raras, que incluyó una participación accionaria, precios mínimos y un acuerdo de compraventa.
Para la base industrial de defensa de EE. UU., el riesgo operativo es doble. En el corto plazo, mayores tiempos de licencia y nuevas categorías controladas pueden retrasar programas que dependen de imanes de alto rendimiento y aleaciones pesadas.