Dólar en Colombia desciende a $3.550 y rompe soporte clave a pesar del repunte del petróleo

El dólar estadounidense en Colombia registró una caída de $19,70 en la jornada de hoy frente al dato del martes ($3.569,70), cerrando la sesión en $3.550, un valor que no se registraba desde inicios de mes.
El peso colombiano se fortaleció en la última hora de negociación, logrando romper el piso técnico de las últimas semanas en una sesión que operó con un volumen moderado y un comportamiento plano en el plano internacional, donde el índice DXY cerró prácticamente inalterado en 99,89 puntos (-0,01 %).
Tras una apertura alcista en $3.575 y un máximo intradía de $3.588,40, las liquidaciones institucionales de fin de jornada arrastraron la paridad a un mínimo de $3.548,50.
De acuerdo con la firma JP Tactical Trading, la tasa de cambio se mantuvo operando de manera lateral y con escasez de catalizadores fundamentales durante la mayor parte del día. Sin embargo, un flujo de ventas de última hora rompió la monotonía del mercado, forzando el descenso definitivo hacia los mínimos de la sesión, aunque el precio todavía se encuentra consolidando una tendencia estructural de mediano plazo.
Por su parte, los analistas de Credicorp Capital indicaron que los niveles intermedios de soporte se ubican de manera rigurosa a partir de los $3.550, seguidos por la franja de los $3.565 y $3.570 en caso de rebotes.
Trump eleva la retórica contra Irán y el Brent sube
El mercado energético internacional interrumpió su racha bajista y volvió a incorporar primas de riesgo ante las advertencias directas provenientes de Washington.
El barril de crudo Brent avanzó un 2,35 % situándose en US$93,60, mientras que el WTI en EE. UU. escaló a US$90,69 (+2,82 %).
Las compras de contratos de crudo se reactivaron luego de que el presidente Donald Trump advirtiera públicamente sobre la posibilidad de ejecutar ataques inminentes contra infraestructuras energéticas clave en Irán.
Esta retórica neutralizó el más reciente informe del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), el cual indicaba que los flujos de suministro totales en el Golfo Pérsico habían mostrado incrementos marginales.
Noticias locales
En Colombia este miércoles se conoció que la presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene listo un documento con el cual busca suspender provisionalmente a Gustavo Petro del cargo de presidente por su presunta intervención en política en las elecciones de 2026.
De acuerdo con la Constitución de Colombia, para que un presidente en ejercicio sea suspendido del cargo, dicha comisión debe, primero, votar a favor de la medida para luego pasar a otros trámites dentro del mismo Congreso.
Finalmente, la deuda pública colombiana (TES) cerró mercados con una valorización del 0,30 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.
Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.
Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:
- Los TES de 2050 finalizaron en 6,802 % tras días sin registrar en el SEN.
- Los TES de 2028 terminaron en 13,170 % desde los 13,320 % de la sesión previa.
- Los TES de 2033 concluyeron en 12,730 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,899 %.
- Los TES de 2050 finalizaron en 12,092 %; la jornada anterior en 12,292 %.
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