Confianza sectorial en Colombia retrocedió para mayo por alertas coyunturales en transporte, construcción y agro

El Índice de Confianza Sectorial (ICS) en Colombia se situó en 41 puntos durante mayo de 2026, lo que representa un descenso del 2,2 % en comparación con los 42 puntos registrados en abril de este año y una caída del 11,3 % al contrastarlo con los 46,2 puntos observados en mayo de 2025.
La firma de inteligencia de mercados explicó que el entorno económico de mayo estuvo marcado por retos significativos, situando al transporte, la construcción residencial y el agrícola como los sectores con mayores alertas. No obstante, el sector agrícola, el turismo y el transporte se posicionaron simultáneamente como las áreas con mayores oportunidades de desarrollo.
Según el informe, el desempeño económico durante el quinto mes del año se vio afectado por la reducción en la competitividad del sector transporte debido al aumento en los precios de los combustibles, elevados costos logísticos, bloqueos viales recurrentes e incertidumbre en las regulaciones de transporte y aduanas.
Paralelamente, el transporte, a pesar de los desafíos regulatorios y logísticos, continúa fortaleciéndose a través de la inversión en infraestructura y la modernización de sus sistemas.
“Las señales favorables derivan de un mayor tráfico marítimo y el repunte de las exportaciones. Así mismo, la adopción de tecnologías y vehículos eléctricos están contribuyendo a mejorar la eficiencia operativa”, detalló Sectorial.
Además, la demanda de nuevas unidades residenciales se ha visto contraída por las restricciones de acceso al crédito, la disminución de subsidios y el incremento en los precios de las viviendas. A esto se suman mayores costos laborales y una incertidumbre regulatoria que frena nuevas inversiones en el sector de la construcción.
Respecto a la actividad agrícola, la variabilidad climática, el alza en los costos de producción y las limitaciones en la planeación han afectado la oferta de alimentos y cultivos clave como el café, el arroz y el aguacate hass.
Sin embargo, el sector se ha beneficiado del crecimiento en las exportaciones, la apertura de nuevos mercados y el incremento de la inversión extranjera, según Sectorial, destacándose productos como el cacao y los arándanos, además de una mayor demanda internacional.
La firma también destacó que el turismo ha ayudado a dinamizar la economía gracias al aumento del tráfico aéreo, un mayor flujo de visitantes internacionales, el incremento en el gasto del sector y mejoras en la conectividad aérea.
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