China impone aranceles provisionales a productos lácteos de la Unión Europea

El Gobierno de China anunció este lunes la imposición de aranceles provisionales de entre 21,9 % y 42,7 % a una amplia gama de productos lácteos importados desde la Unión Europea (UE), intensificando las tensiones comerciales entre ambas potencias económicas.
La medida, que entrará en vigor a partir del 23 de diciembre, fue adoptada por el Ministerio de Comercio de China tras concluir preliminarmente que las importaciones de productos lácteos desde la UE —incluyendo queso fresco, cuajada, queso procesado, queso azul, leche y nata— recibieron subsidios que han causado “un daño sustancial” a la industria láctea china.
Detalles de los aranceles y empresas afectadas
De acuerdo con CNBC, los aranceles provisionales antisubsidios se calculan en función del valor en aduana de la mercancía y varían según la empresa exportadora europea. Entre las tarifas anunciadas:
- 21,9 % para la italiana Sterilgarda Alimenti SpA.
- Un rango homogéneo de aproximadamente 28,6 % para otras firmas cooperantes de la UE, incluidas varias españolas como Campo de San Juan, CAPSA, Innolact, Lácteos Industriales Agrupados e Industrias Lácteas de Mollerusa.
- 42,7 % para algunas filiales de la neerlandesa FrieslandCampina y otras empresas que no cooperaron con la investigación.
El tipo de arancel más elevado se aplica a aquellas compañías que no participaron en el proceso investigativo, mientras que las que colaboraron enfrentan tasas menores, señala un funcionario del Ministerio de Comercio de China.
Contexto de la investigación y tensiones comerciales
La investigación china sobre las importaciones de productos lácteos europeos fue iniciada en agosto de 2024, a solicitud de la Asociación Láctea de China y la Asociación de la Industria Láctea de China, como parte de un proceso antisubsidios. El Gobierno chino sostiene que las ayudas de la UE provocaron un impacto negativo en sus productores locales, que ya enfrentan retos como exceso de oferta y menor demanda interna.
Esta decisión se da en medio de un entorno de crecientes fricciones comerciales entre China y la UE, desencadenado inicialmente por una investigación europea sobre las subvenciones a los vehículos eléctricos chinos y la imposición de aranceles sobre estos productos. Pekín ha respondido con investigaciones y medidas arancelarias contra diversas exportaciones europeas, incluidos brandies, carne de cerdo y ahora productos lácteos.
En el caso de los productos porcinos, China ya impuso aranceles antidumping de entre 4,9 % y 19,8 % el pasado 17 de diciembre, tras concluir que las exportaciones europeas estaban vendiéndose por debajo de los costos de producción y perjudicaban a la industria china.