Exportaciones de China superan expectativas por el impulso de mercados no estadounidenses

Las exportaciones de China sorprendieron con un fuerte repunte en noviembre, gracias a un aumento considerable de las ventas hacia mercados distintos de Estados Unidos, según datos oficiales dados a conocer este 8 de diciembre de 2025.
Tras un octubre con contracción, en noviembre las exportaciones chinas crecieron un 5,9 % interanual —superando con creces el pronóstico del 3,8 % previsto por los analistas— lo que revierte la caída del 1,1 % del mes anterior.
Este crecimiento fue impulsado principalmente por el auge de envíos hacia mercados fuera de Estados Unidos, ante el endurecimiento de los aranceles hacia ese país.
Ventas a EE. UU. caen, pero Europa y Asia compensan
Los datos revelan que, en noviembre, las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron aproximadamente un 29 % interanual.
En contraste, los envíos a otras regiones crecen con fuerza: las exportaciones hacia la Unión Europea aumentaron un 14,8 %; hacia Australia, un 35,8 %; y hacia economías del sudeste asiático —muchas de ellas miembros de Asean— crecieron cerca de un 8,2 %.
Este cambio en la estrategia comercial ha permitido a China compensar con creces la caída hacia EE. UU. —lo que también elevó su superávit comercial—. En noviembre, el excedente comercial se situó en US$111.680 millones, la cifra más alta desde junio.
Esto sin dejar de lado que en los primeros 11 meses de 2025, el superávit comercial acumulado superó por primera vez US$1 billón, consolidando un récord histórico.
Analistas consultados por Reuters sostienen que este resultado refleja una “reestructuración real” de las cadenas comerciales globales: China habría reforzado vínculos con mercados alternativos, adaptando su producción exportadora para servir a socios de Europa, Asia y otras regiones.
Además, a pesar de la expansión de los envíos, las importaciones crecieron moderadamente —solo un 1,9 % respecto al año anterior—, lo que sugiere una demanda interna aún débil.
El contexto global resulta clave para entender estas cifras: las tensiones arancelarias impulsadas por la administración del presidente Donald J. Trump elevaron significativamente los costos de exportación hacia Estados Unidos, con un arancel promedio cercano al 47,5 %.
Frente a ello, las empresas chinas optaron por redirigir sus envíos a mercados con menores barreras, una estrategia que por ahora ha demostrado ser eficaz.
Aunque el repunte es alentador, los economistas advierten sobre posibles riesgos para 2026: la débil demanda interna, la moderada expansión de importaciones y la persistente incertidumbre arancelaria podrían frenar la dinámica exportadora, o al menos limitar su ritmo.
En suma, los datos actuales confirman que China no solo resiste las sanciones comerciales —sino que, con su estrategia de diversificación de mercados, ha logrado dar un vuelco con el fin de no depender del mercado estadounidense, al consolidarse como un actor global con mayor presencia en Europa, Asia y otras regiones.