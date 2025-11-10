Aerolíneas cancelaron este lunes más de 1.000 vuelos en Estados Unidos (EE. UU.) por cuarto día consecutivo, en medio del cierre de Gobierno que ha provocado ausencias de personal de tráfico aéreo.
De acuerdo con FlightAware, un sitio web de seguimiento de vuelos, más de 1.550 vuelos fueron cancelados este lunes y se registran otros 1.200 retrasados.
Lo anterior, se suma, además a los 2.950 vuelos cancelados y casi 10.800 retrasados el domingo en el peor día de interrupciones de vuelos desde que comenzó el cierre del gobierno el pasado 1 de octubre, según un informe de Reuters.
“La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció a última hora del domingo la suspensión del tráfico de aviación general en 12 aeropuertos con problemas de personal de control aéreo, entre ellos Chicago O´Hare y Reagan Washington National”, escribió la agencia.
¿Por qué el cierre de Gobierno afecta los vuelos?
Cuando ocurre un “cierre de gobierno” (government shutdown) en EE. UU., no se aprueba el presupuesto o las leyes de gasto necesarias para financiar las operaciones del gobierno federal. Eso provoca que muchas agencias no puedan legalmente gastar dinero ni pagar a su personal.
Recomendado: Cierre de Gobierno de EE. UU. costó US$11.000 millones
En este caso en particular, y tras 41 días de cierre gubernamental- los controladores aéreos continúan trabajando sin recibir salario y medios reportan que comienzan a buscar empleos alternativos para cubrir sus necesidades económicas.
El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, advirtió que la crisis ‘solo va a empeorar’, ya que la presión sobre el personal de control aéreo aumenta y muchos de ellos cumplen jornadas obligatorias de seis días a la semana.
“En respuesta a la emergencia, el Departamento de Transporte emitió el jueves una orden que obliga a las aerolíneas a reducir sus operaciones al menos un seis por ciento en decenas de aeropuertos antes del martes por la mañana”, escribió Infobae.
Esta medida, que prevé recortes progresivos durante varios días en cuarenta aeropuertos de alto tráfico, agrega el medio “busca aliviar la carga sobre los controladores aéreos y establece que la reducción alcance el diez por ciento al finalizar la semana”.
¿Cuándo se reabriría el Gobierno?
Aunque no se sabe con certeza cuándo terminará el cierre del gobierno de Estados Unidos, hay indicios de que podría abrirse esta semana.
El cierre comenzó a las 12:01 a.m. del 1 de octubre de 2025 tras no aprobarse la legislación de financiación.
Se han intensificado las negociaciones en el United States Senate para aprobar una “resolución continua” (continuing resolution) que reabra el gobierno.
En este contexto está en discusión un paquete de financiación que combine financiación temporal, más algunos presupuestos anuales.
Según el líder del Senado, John Thune, “estamos a pocas votaciones” de reabrir el gobierno. Algunos senadores republicanos dicen que el gobierno debe estar abierto para el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).