Cierre fiscal de diciembre: los errores que pueden costarle sanciones a las empresas

En esta temporada del año, el incremento del volumen transaccional en sectores como retail, servicios, comercio y logística exige mayores niveles de control, trazabilidad y calidad de la información para evitar reprocesos y contingencias fiscales. Esto de acuerdo con un análisis de Sovos Saphety, compañía experta en cumplimiento fiscal y facturación electrónica.
“Diciembre es el mes de mayor carga operativa para las empresas en Colombia: al aumento de transacciones por la temporada navideña se suman el cierre fiscal y el cumplimiento de obligaciones ante la DIAN, elevando el riesgo de errores contables, fallas en la facturación electrónica y sanciones. El cierre fiscal es la radiografía del año y el punto de partida para la planeación del siguiente periodo, donde cualquier error puede amplificarse”, afirma Karoll Cuadros Castañeda, gerente de eCommerce de Sovos Saphety.
¿Qué implica el cierre fiscal en Colombia?
El cierre fiscal es el proceso contable y administrativo mediante el cual las empresas:
- Consolidan los ingresos, gastos y beneficios del año.
- Determinan la información tributaria y las provisiones de impuestos.
- Preparan las declaraciones exigidas por la DIAN.
“Un cierre bien ejecutado permite definir una hoja de ruta para 2026, priorizando aspectos como la innovación, la transformación digital, la automatización de procesos y la implementación de tecnologías como la inteligencia artificial en la gestión financiera”, explica Cuadros.
Principales riesgos en diciembre
Durante la temporada alta, los errores más frecuentes identificados en las empresas incluyen:
- Inconsistencias entre las facturas emitidas, recibidas y reportadas a la DIAN.
- Cortes incorrectos de ingresos y gastos.
- Falta de conciliación entre cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cajas y bancos.
- Errores en inventarios y pasivos.
- Rechazos de facturas electrónicas y uso inadecuado de notas crédito.
“La DIAN realiza auditorías permanentes para validar la correcta emisión de la factura electrónica. En caso de incumplimiento, las empresas cuentan con 10 días hábiles para responder, tras lo cual pueden enfrentarse a multas o al cierre del establecimiento hasta por tres días”, comenta Cuadros.
Errores más comunes en facturación electrónica
Según Sovos Saphety, los fallos más recurrentes que generan contingencias son:
- No emitir factura electrónica: Todas las personas jurídicas están obligadas a emitir factura electrónica, incluidos documentos equivalentes como POS, nómina electrónica y otros soportes.
- Emitir facturas con datos incorrectos: El comprador solo está obligado a entregar tres datos: tipo y número de identificación, nombre o razón social y correo electrónico. Solicitar información adicional puede ser reportado ante la DIAN.
- No discriminar correctamente los impuestos: Las facturas deben detallar de forma clara impuestos como el IVA, el impuesto al consumo u otros gravámenes aplicables según el producto o servicio.
Checklist básico para un cierre fiscal sin contratiempos
- Validar todas las obligaciones tributarias vigentes.
- Revisar la calidad de la información emitida y recibida en los sistemas ERP.
- Automatizar procesos críticos para disminuir errores manuales.
- Mantener actualizados los anexos técnicos exigidos por la DIAN.
- Fortalecer la trazabilidad con proveedores y clientes.
- Verificar el correcto registro de la nómina, las prestaciones y los documentos soporte.
“Aunque la DIAN recibe cerca de 34 millones de facturas electrónicas al día, solo una fracción se convierte en título valor; en 2025, apenas 1,8 millones de facturas fueron endosadas a través de RADIAN, evidenciando el bajo aprovechamiento del factoring electrónico como mecanismo de liquidez”, afirma Cuadros.
Adicionalmente, la DIAN avanza en proyectos normativos que buscan modificar el proceso de recepción de mercancías, lo que podría facilitar la circulación de facturas y el acceso al financiamiento empresarial.
“El cumplimiento fiscal y la digitalización ya no son solo una obligación legal. Se han convertido en un factor estratégico para la sostenibilidad y competitividad de las empresas, especialmente en periodos de alta demanda como diciembre”, concluye Cuadros.