Noticias económicas importantes

Estos son los cierres y desvíos por el operativo fúnebre de Miguel Uribe

La Secretaría de Movilidad de Bogotá autorizó varios cierres en la ciudad.

Por: -
¿Subirá el límite de velocidad en Bogotá? Esto dijo la Secretaría de Movilidad
Movilidad Bogotá. Foto: tomada de la cuenta de X de la Secretaría de Movilidad

Compártelo en:

Este miércoles 13 de agosto serán las honras fúnebres de Miguel Uribe y se espera que su cuerpo sea trasladado al cementerio central; debido a esto, el Distrito programó algunos cierres viales para realizar el cortejo fúnebre sin inconvenientes.

El subsecretario de Movilidad de Bogotá, Jhon González, explicó en Caracol Radio cómo será el despliegue para la despedida del fallecido precandidato presidencial.

Y contó que estarán trabajando con más 820 personas en las calles para poder hacer cierres y desvíos y así garantizar seguridad y movilidad tanto a los ciudadanos que harán y no harán parte de la comitiva.

Honras fúnebres de Miguel Uribe se harán en Congreso
Miguel Uribe. Foto: Senado de la República

Cierres viales

Cuadrante comprendido entre la Calle 7 y Av. Calle 19 y entre la Av. Carrera 10 y Carrera 7             

Cierre Total

Hora de cierre: 8 a. m.

Hora habilitación: 6 p. m.

Av. Carrera 7 entre Calle 11 y Av. Calle 26           

Cierre Total

Hora de cierre: 4 p. m.

Hora habilitación: 6 p. m.

Av. Calle 19 entre Carrera 4 y Av. Carrera 10      

Cierre Total

Hora de cierre: 1 p. m.

Hora habilitación: 4 p. m.

Av. Carrera 10 Av. Calle 6 y Av. Calle 26 

Calzada oriental mixta

Hora de cierre: 1 p. m.

Hora habilitación: 4 p. m.

Recomendado: Exnegociadores de paz condenan crimen de Miguel Uribe y alertan retroceso del gobierno Petro

Av. Calle 26 entre Av. Carrera 30 (AV. NQS) y Carrera 5             

Cierre Total

Hora de cierre: 9 a. m.

Hora habilitación: 9 p. m.

Según el subsecretario, desde la entidad también estarán apoyando en el centro de la ciudad, especialmente en las zonas cercanas del cementerio central.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Miguel Uribe
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar