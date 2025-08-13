Estos son los cierres y desvíos por el operativo fúnebre de Miguel Uribe

Este miércoles 13 de agosto serán las honras fúnebres de Miguel Uribe y se espera que su cuerpo sea trasladado al cementerio central; debido a esto, el Distrito programó algunos cierres viales para realizar el cortejo fúnebre sin inconvenientes.
El subsecretario de Movilidad de Bogotá, Jhon González, explicó en Caracol Radio cómo será el despliegue para la despedida del fallecido precandidato presidencial.
Y contó que estarán trabajando con más 820 personas en las calles para poder hacer cierres y desvíos y así garantizar seguridad y movilidad tanto a los ciudadanos que harán y no harán parte de la comitiva.
Cierres viales
Cuadrante comprendido entre la Calle 7 y Av. Calle 19 y entre la Av. Carrera 10 y Carrera 7
Cierre Total
Hora de cierre: 8 a. m.
Hora habilitación: 6 p. m.
Av. Carrera 7 entre Calle 11 y Av. Calle 26
Cierre Total
Hora de cierre: 4 p. m.
Hora habilitación: 6 p. m.
Av. Calle 19 entre Carrera 4 y Av. Carrera 10
Cierre Total
Hora de cierre: 1 p. m.
Hora habilitación: 4 p. m.
Av. Carrera 10 Av. Calle 6 y Av. Calle 26
Calzada oriental mixta
Hora de cierre: 1 p. m.
Hora habilitación: 4 p. m.
Av. Calle 26 entre Av. Carrera 30 (AV. NQS) y Carrera 5
Cierre Total
Hora de cierre: 9 a. m.
Hora habilitación: 9 p. m.
Según el subsecretario, desde la entidad también estarán apoyando en el centro de la ciudad, especialmente en las zonas cercanas del cementerio central.