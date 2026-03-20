Cifra de nacimientos en Colombia durante 2025 fue la más baja en 10 años; defunciones aumentaron

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) reveló este viernes 20 de marzo el informe de las Estadísticas Vitales (EEVV) de 2025, lo que dejó ver que la tendencia de menos nacimientos en Colombia se mantiene.
El primer dato revelado muestra que, para el año pasado, el país reporta un total de 433.678 nacimientos, 20.223 menos que en el año 2024, lo que representa una disminución del 4,5 %.
De lo anterior se desprende que la tasa general de fecundidad para ese año reportó el valor más bajo de la última década. El descenso frente a 2024 fue de 1,7 nacimientos, una reducción más moderada que en los años 2023 y 2024, cuando se registraron 4,8 nacimientos menos.
Entre tanto, las tasas específicas de fecundidad (TEFE) continúan con tendencia a la baja, con un ritmo de descenso menor al registrado en el año anterior.
Las tasas con las caídas más pronunciadas entre los años 2024 y 2025 corresponden a los grupos de 20 a 24 años y 15 a 19 años, con 3,4 y 3,0 nacimientos menos por cada 1.000 mujeres, respectivamente.
Por regiones, la desaceleración en la caída de los nacimientos frente a 2024 se observa en todos los departamentos del país, excepto en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que para 2025 reporta un descenso del 9,2 %, superando la reducción del 1,2 % alcanzada entre los años 2024 y 2023.
Por otra parte, los departamentos de Chocó, Nariño, Casanare, Arauca y Bogotá presentan reducciones que no superan el 1,5 %, mientras Guainía, Quindío, Tolima y La Guajira aumentan el volumen de nacimientos frente al año 2024.
Defunciones aumentaron en 2025
El informe del DANE reveló que en Colombia se registraron 283.378 defunciones no fetales, lo que representa 7.600 muertes más que en 2024, equivalente a un incremento del 2,8 %.
Tras lo anterior, la tasa bruta de mortalidad aumentó a 5,3 defunciones por cada 1.000 habitantes.
Por sexo y grupo de edad, se evidencian niveles de mortalidad más altos en los hombres que en las mujeres, especialmente en los grupos de 20 a 34 años y de 65 a 79 años. En contraste, a partir de los 85 años la mortalidad femenina supera a la masculina.
También se observa una reducción sostenida de la mortalidad en menores de cinco años, cuya participación en el total de defunciones disminuyó de 4,0 % a 1,9 %.
En otros datos, las enfermedades isquémicas del corazón continúan siendo la principal causa de muerte en Colombia. Para el año pasado se registraron una tasa de 92,7 defunciones por cada 100.000 habitantes.
En segundo y tercer lugar se encuentran las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores y las enfermedades cerebrovasculares con tasas de 34,2 y de 32,1, respectivamente.