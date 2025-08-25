Cinco aspectos a tener en cuenta a la hora de comprar un carro

En un país donde ciudades como Bogotá, Medellín y Cali figuran entre las más congestionadas de América Latina, y donde los conductores pierden hasta 117 horas al año en trancones, según el TomTom Traffic Index, elegir el vehículo correcto para la ciudad es una decisión cada vez más crítica.
En ese sentido, la marca japonesa, Nissan Colombia, compartió cinco factores clave para escoger un vehículo pensado para el entorno urbano actual.
1. Diseño compacto con buen uso del espacio: un auto urbano debe facilitar la maniobra en calles estrechas y espacios reducidos, sin sacrificar el confort ni la capacidad de carga. Dimensiones inteligentes, buena visibilidad y radio de giro reducido son claves para moverse con agilidad en la ciudad.
2. Eficiencia sin sacrificar desempeño: la eficiencia urbana no depende solo del consumo de combustible, sino también de tecnologías que optimicen el rendimiento en tráfico denso o paradas frecuentes. Sistemas de encendido inteligente y asistencia en frenado marcan la diferencia.
3. Seguridad adaptada a lo impredecible: la ciudad exige reacciones rápidas. Tecnologías como frenado autónomo de emergencia, alerta de punto ciego, cámaras 360° o asistencia de carril son aliadas cotidianas para reducir riesgos en entornos donde lo inesperado es la norma.
4. Conectividad fluida y segura: un vehículo urbano debe integrarse con la vida digital del conductor, sin generar distracciones. Interfaz intuitiva, comandos por voz, proyección de navegación y gestión multimedia sin apartar la vista del camino son imprescindibles.
5. Tecnología que asiste: el equilibrio entre asistencia y control es vital. Los sistemas de ayuda deben activarse cuando son necesarios, pero sin interferir con la experiencia de conducción ni generar alertas innecesarias. Tecnología útil, discreta y precisa.
Según la compañía, la Nissan Qashqai cumple con estas características y es una de las SUV urbanas más completas de su categoría.
“La ciudad cambia todos los días, y el carro debe estar preparado para responder con inteligencia. La Qashqai lo hace con tecnología, diseño, comodidad y seguridad real, pensada para quien no se detiene,” afirmó Carlos Vargas, gerente de mercadeo de Nissan Colombia.
Otros vehículos que también cumplen con estas características son: Kia Sportage, Hyundai Tucson, Renault Austral, Opel Grandland, Peugeot 3008, entre otros.