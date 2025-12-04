Citi mantiene recomendación de compra para Ecopetrol, pero advierte riesgos clave en precios, política y estrategia

El más reciente informe de Citi sobre Ecopetrol mantiene una visión positiva sobre la acción, pese al débil comportamiento bursátil reciente, y actualiza las proyecciones financieras de la petrolera para 2025 y 2026.
El banco de inversión reafirmó su recomendación de compra con un precio objetivo de US$14 por ADR, aunque advierte que el clima político, los bajos precios del petróleo y la incertidumbre regulatoria seguirán presionando el valor de la compañía.
De acuerdo con el análisis, Ecopetrol ha quedado rezagada frente al índice accionario colombiano, con un retorno total de apenas 7,7 % desde la última actualización del banco. Citi atribuye gran parte de ese rezago a factores políticos, preocupaciones sobre la asignación de capital y una percepción bajista del mercado frente al crudo.
Más producción en 2025 y dividendos atractivos en 2026
Uno de los elementos más relevantes del informe es que Ecopetrol superó en un 5 % las expectativas del mercado en Ebitda durante el tercer trimestre de 2025, lo que llevó al banco a actualizar su modelo con mejores proyecciones de producción y una visión más conservadora del precio del petróleo.
Citi incorpora ahora un Brent promedio de US$68/barril para 2025 y US$62/barril para 2026, siguiendo su nuevo escenario base global de commodities.
Bajo este supuesto, proyecta que la petrolera alcanzará un Ebitda de $46,4 billones en 2025, con una producción revisada al alza a 751.000 barriles equivalentes día, y anticipa que en 2026 la producción se mantendrá sólida en torno a 743.000 boed, ligeramente por encima del rango alto previsto por la compañía.
En materia de inversión, Citi estima un programa de Capex de $23 billones para 2026, en la parte baja del rango anunciado por Ecopetrol, que oscila entre $22 y $27 billones. Con este escenario, el banco proyecta un dividendo para 2026 de US$0,68 por ADR, equivalente a una rentabilidad del 6,7 %, asumiendo un payout del 60 %. También señala que en un año electoral podría haber espacio para una distribución extraordinaria, dada la sensibilidad política del dividendo de Ecopetrol.
Presión por precios del petróleo a la baja
No obstante, la visión positiva del banco está atravesada por advertencias relevantes. La primera de ellas es el entorno bajista para los precios del petróleo, impulsado por mayores inventarios globales y por la decisión de la OPEP+ de iniciar el desmonte de los recortes voluntarios a partir de octubre de 2025.
Citi advierte que su escenario bajista, con un 30 % de probabilidad, contempla un Brent que podría caer hacia US$50/barril, mientras que el escenario alcista (10 % de probabilidad) solo se activaría si escalan conflictos geopolíticos en Rusia o Medio Oriente.
Un “comercio electoral escaso”: la apuesta de Citi
En su informe, el banco también expone el “comercio electoral escaso”: una estrategia que parte del reducido free float de Ecopetrol, de apenas 11,5 %, del cual 4,1 % está en manos de fondos de pensiones y 1,57 % en fondos pasivos.
En la práctica, esto significa que apenas el 5,8 % de las acciones está realmente disponible para operaciones en el mercado, lo que hace que la acción sea especialmente sensible a choques políticos o a la expectativa de un nuevo gobierno con una aproximación más pragmática al petróleo y el gas.
El informe resalta que la Junta Directiva de Ecopetrol descartó cualquier intención de vender su participación en el Permian, lo que elimina un riesgo importante sobre la asignación de capital y despeja temores sobre una eventual desinversión que podría haber afectado la estructura estratégica de la empresa.
Panorama electoral: un factor decisivo para la acción
Citi profundiza además en el escenario electoral de 2026, que considera decisivo para el comportamiento de la acción. Con Gustavo Petro imposibilitado para competir por la reelección, el banco prevé una contienda fragmentada entre tres coaliciones —izquierda, centro y derecha— con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta.
La encuesta más reciente de Invamer citada por Citi plantea un panorama abierto: izquierda con 45,6 %, derecha con 25,6 % y centro con 24,9 %, cifras que demuestran que ningún bloque tiene un dominio absoluto.
A esto se suma la compleja situación fiscal del país, que podría obligar al próximo gobierno —independientemente de su orientación ideológica— a adoptar políticas favorables para la industria de hidrocarburos para sostener el ingreso tributario y la inversión pública.
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles sigue creciendo
El informe también recalca la evolución del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC/FPSF), que cerró el tercer trimestre en $3,3 billones, con un crecimiento trimestral del 33 %.
Citi encuentra contradictorio que el fondo siga acumulando recursos cuando la gasolina está 45 % por encima de la paridad internacional, mientras el diésel continúa rezagado un 33 %. No obstante, reconoce que el fondo tiene suficiente flujo de caja para atender obligaciones de 2025.
En materia estratégica, Citi considera que Ecopetrol enfrenta desafíos estructurales que no desaparecerán con un cambio de gobierno. Entre ellos menciona la desaceleración de la producción de crudo, el incremento sostenido del precio del gas, y la ausencia de una narrativa clara de creación de valor desde la adquisición de ISA.
El banco insiste en la necesidad de que Ecopetrol formule una estrategia de largo plazo que distinga sus negocios y permita capturar mayor valoración, incluyendo opciones como desinversiones de activos no esenciales, escisión del negocio de infraestructura (Cenit e ISA) o alianzas para reducir riesgos en proyectos offshore. Aunque ve estas ideas como posibles, advierte que la compañía no ha hecho comentarios oficiales sobre ellas.
Finalmente, Citi recuerda los tres catalizadores que podrían impulsar la acción: un eventual regreso a índices regionales —considerado el escenario más probable—, la reactivación del fracking bajo un gobierno más pragmático, y una revisión profunda de la asignación de capital. Aun así, concluye que, aunque el potencial de valorización existe, Ecopetrol deberá navegar un 2026 marcado por incertidumbre económica, volatilidad del petróleo y un ciclo electoral decisivo para su futuro estratégico.
