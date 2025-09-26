Citi lanza servicio de remesas, pagos de nómina y transferencias inmediatas: se estrenará en Colombia

Mientras se materializa la entrada en operación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, más actores se suman con nuevos servicios para facilitar remesas, transferencias internacionales y desembolsos empresariales.
Es el caso del Citi, que anunció una colaboración con la firma Dandelion (de Euronet Worldwide) para optimizar los pagos transfronterizos y permitir a los clientes institucionales del banco realizar pagos casi instantáneos y de valor completo a billeteras digitales en todo el mundo.
Este servicio se extenderá inicialmente a Filipinas, Indonesia, Bangladés y Colombia, con planes de expansión a otros países.
En un comunicado de prensa se explicó que los pagos en billeteras permiten a Citi mejorar su oferta a sus clientes financieros, especialmente en el sector de remesas, además de habilitar a sus clientes corporativos realizar pagos B2C (empresa a consumidor) más rápidos y rentables.
Por ejemplo, para clientes corporativos y del sector público, esta solución responde a la necesidad de pagos B2C en billeteras. Esto incluye desde pagos a empleados, como nóminas y reembolsos de gastos, hasta prestaciones sociales, reembolsos a clientes, pagos de compensaciones y transferencias más fluidas a trabajadores autónomos y de la economía colaborativa.
Detalles de la nueva opción de pagos del Citi
Según explicaron las firmas, lo que se busca es aprovechar la red de pagos de Citi, que procesa más de 11 millones de pagos instantáneos diariamente y que movió cerca de US$380.000 millones en volúmenes de transacciones transfronterizas en 2024
«Nuestra colaboración con Dandelion subraya el compromiso de Citi de ofrecer soluciones de pago innovadoras e integrales que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes globales«, afirmó Emanuela Saccarola, directora de pagos transfronterizos de Citi.
Se destacó además que la iniciativa amplía los servicios de pago WorldLink del banco, permitiendo a los clientes realizar pagos transfronterizos en más de 135 divisas mediante diversos métodos, incluyendo transferencias tradicionales, ACH y pagos instantáneos transfronterizos a través de la red propia de Citi.
Además, los clientes pueden realizar pagos a billeteras digitales y con tarjetas de débito, gracias a la colaboración de Citi con múltiples proveedores de billeteras digitales y redes de tarjetas a nivel mundial, lo que amplía significativamente su alcance.
WorldLink permite a los clientes enviar pagos de valor completo y casi instantáneos a más de 150 destinos digitales, incluyendo cuentas bancarias, billeteras móviles y tarjetas de débito.
Dandelion es líder en pagos electrónicos y servicios financieros, con presencia en más de 63 países a través de billeteras digitales. Al integrarse con las capacidades transfronterizas líderes de Citi, las empresas obtienen una vía más ágil y segura para desembolsar fondos directamente en billeteras móviles en las economías digitales en rápido crecimiento.