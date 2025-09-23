Movistar será la primera empresa de telecomunicaciones en Colombia en habilitar pagos desde Bre-B: así funcionará

Además de los servicios para personas naturales, Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República también ofrece posibilidades para facilitar las transferencias con fines empresariales, como dispersión de nóminas, entre otros.
Es el caso de Movistar, que creó una alianza con la fintech Cobre para integrar las transferencias electrónicas inmediatas soportadas por Bre-B como nueva opción de pago para sus usuarios, una vez que el nuevo sistema inicie su operación.
Esta plataforma de pagos empresariales, líder en América Latina, acompañará a Movistar como la primera gran compañía que adoptará esta tecnología para que sus clientes aprovechen la interoperabilidad que Bre-B.
La adopción de Bre-B por parte de Telefónica, apalancada en Cobre, valida la escalabilidad del sistema, demostrando beneficios en la relación entre personas y comercios, que pueden impactar tanto a pymes como a clientes corporativos multinacionales.
¿Cómo funcionará Bre-B en Movistar?
Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia, afirmó que “la inmediatez es hoy un factor clave para la competitividad de las empresas. De la mano de Cobre, y gracias a la infraestructura de Bre-B, avanzamos en nuestro compromiso por innovar, ofrecer mayor eficiencia en nuestros procesos financieros y brindar nuevas opciones a nuestros millones de usuarios en Colombia”.
Se destacó también que la alianza entre Movistar y Cobre consolida a ambas compañías como referentes en eficiencia, seguridad y agilidad en pagos electrónicos.
Las compañías explicaron que, en el momento de entrada en operación oficial de Bre-B, los clientes de Movistar podrán ingresar a la página web y seleccionar la cuenta de servicio para pagar.
Ahí se podrá elegir el método de pago Bre-B y generar una llave dinámica. Luego los usuarios se dirigirán al portal, app o billetera digital de cada entidad financiera.
Allí deberán ingresar la llave dinámica y realizar la transferencia. Posteriormente, se deberá confirmar la operación en cada banco para completar el pago de forma inmediata.
“La adopción de nuestra solución por un gigante de las telecomunicaciones valida nuestro propósito: transformar la forma en que las compañías participan en el movimiento del dinero en América Latinaˮ, señaló José Gedeón, CEO de Cobre.