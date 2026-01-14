City Parking compra a Central Parking System y consolida su negocio de parqueaderos en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó recientemente la compra del 100 % de las acciones de Central Parking System Colombia por parte de City Parking, una de las empresas más reconocidas en el mercado de parqueaderos en Colombia.
Desde 2021, City Parking pertenece al grupo francés Indigo, que fue escalando paulatinamente su presencia en el país y ahora, con la reciente aprobación regulatoria, adquiere dos de las marcas más reconocidas de parqueaderos en Colombia.
La solicitud para esta operación fue presentada en octubre del año pasado, con miras a consolidar bajo la marca Indigo estas dos compañías relevantes en la movilidad en Colombia, según explicó la compañía en un comunicado de prensa.
Ahora, con la aprobación de la SIC, la firma francesa, que tiene presencia en más de nueve países, incluyendo Francia, España, Suiza, Polonia, Brasil, Canadá, Luxemburgo, Bélgica y Colombia, avanzará en su plan de posicionarse en el país, en una operación que la dejaría con más de 200 puntos de parqueo en todo el país y operación en las principales ciudades.
Tamaño de las dos compañías
City Parking es una de las principales operadoras de parqueaderos en Colombia, fundada en Bogotá. De acuerdo con su sitio web, actualmente gestiona más de 38.911 cupos de estacionamiento, con 171 parqueaderos en 18 ciudades del país. Su oferta incluye zonas para automóviles, motocicletas y bicicletas.
City Parking ofrece soluciones tecnológicas avanzadas para la gestión de parqueaderos en centros comerciales, universidades, edificios corporativos y espacios públicos. Entre ellos de destaca Cargo Port, el parqueadero del Aeropuerto El Dorado en Bogotá.
En 2024 reportó $86.397 millones en ingresos, con una pérdida de $1.824 millones, cifra que de cualquier manera fue menor al saldo en rojo de 2023, que había sido de $2.234 millones.
Por su parte, Central Parking System, según la información de su cuenta de LinkedIn, también hace parte de un grupo de inversionistas internacionales.
“Actualmente nuestra operación en Colombia tiene presencia nacional, abarca 102 negocios y más de 46.500 cupos gerenciados. Las operaciones de Central Parking en Colombia y Chile fueron adquiridas en el año 2008 por un grupo de inversionistas colombo-chilenos”, describe el perfil la compañía.
Al contrario de City Parking, la recién adquirida reportó un crecimiento en sus ganancias de 143,52 %, las cuales se ubicaron en $1.221 millones en 2024, con ingresos operacionales por $59.372 millones.