Ciudadanos venezolanos ahora podrán tener bancarización sin muchos requisitos: Así funciona el programa

Con el objetivo de abrir una brecha importante para que los migrantes venezolanos tengan un buen acceso a la bancarización, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), con el respaldo de Citi Foundation, lidera en Colombia la iniciativa “Vincula”. El programa se estructura en tres ejes: inclusión financiera, acceso a vivienda digna y vinculación efectiva al sistema de salud.
El proyecto funciona como una red de apoyo que conecta a las comunidades con mecanismos de ahorro y herramientas de educación financiera. A su vez, facilita el acceso a soluciones habitacionales y promueve la afiliación al sistema de salud colombiano, con el propósito de consolidar condiciones de vida más estables.
Actualmente, “Vincula” concentra su operación en Medellín y Cúcuta, ciudades que registran una alta recepción de población venezolana después de Bogotá. Según datos de la OIM en Colombia, Medellín acoge a cerca de 240.000 migrantes, mientras que Cúcuta supera los 220.000. Estas cifras evidencian la presión sobre los servicios urbanos y la necesidad de implementar estrategias focalizadas.
En entrevista con Valora Analitik, el jefe de Misión de la OIM en Colombia, Fernando Medina Donoso, explicó los alcances del programa y los desafíos que enfrenta la población migrante en su proceso de integración.
¿Cuál fue la principal necesidad que motivó la creación del proyecto “Vincula” en Colombia?
Fernando Medina Donoso señaló que la iniciativa surge como respuesta a una realidad estructural en el país, donde “El proyecto ‘Vincula’ nació como respuesta a una realidad en Colombia: la gestión de la migración requiere más que un enfoque humanitario. Necesita un abordaje integral que incluya la integración social y económica, buscando impulsar proyectos de vida y soluciones de largo plazo”.
El funcionario explicó que, aunque durante la última década Colombia ha brindado asistencia a millones de personas migrantes y refugiadas, una parte significativa de esta población continúa en condiciones de informalidad y con acceso limitado a servicios básicos. “Los diagnósticos sectoriales muestran que la mayoría de la población migrante en edad productiva trabaja de manera independiente e informal, con dificultades para acceder al sistema financiero”, indicó.
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En ese contexto, “Vincula” busca cerrar brechas mediante el fortalecimiento de la autonomía económica, el acceso a derechos y la estabilidad, especialmente en territorios donde la presión sobre el empleo y la vivienda es más alta.
¿Cómo se logró pasar de un enfoque de asistencia humanitaria a uno de soluciones sostenibles para la población migrante?
De acuerdo con Medina, el proyecto no reemplaza la asistencia humanitaria, sino que la transforma en un mecanismo de transición hacia la sostenibilidad, puesto que “vincula no elimina la asistencia humanitaria, la transforma en un puente hacia la sostenibilidad”, afirmó.
El modelo combina transferencias monetarias destinadas a cubrir necesidades prioritarias —como el acceso a vivienda— con estrategias de inclusión financiera, acceso a servicios de salud y fortalecimiento de capacidades comunitarias. Este enfoque permite que las familias no solo atiendan necesidades inmediatas, sino que desarrollen herramientas para planificar, ahorrar e invertir.
“El objetivo es que las personas migrantes puedan tomar decisiones financieras informadas y avanzar hacia proyectos de vida sostenibles”, agregó. Asimismo, destacó que la integración económica contribuye a reducir la pobreza, disminuir la informalidad, cerrar brechas de género y prevenir nuevas crisis humanitarias.
¿Qué retos enfrentan los migrantes al intentar acceder al sistema financiero colombiano?
El acceso al sistema financiero continúa siendo uno de los principales desafíos. Según Medina Donoso, las barreras más frecuentes están relacionadas con la informalidad laboral, la ausencia de historial crediticio y el desconocimiento de los productos disponibles.
“A esto se suma, en algunos casos, la discriminación, lo que refuerza la necesidad de fortalecer los esfuerzos en empleo formal, educación financiera e inclusión”, puntualizó.
Los datos respaldan esta situación. La Evaluación Conjunta de Necesidades (JNA) 2025 del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), basada en 3.125 encuestas que caracterizaron a 10.958 personas migrantes, revela que el 36,6 % de los hogares no cuenta con ningún producto financiero. Aunque el 44,3 % utiliza billeteras electrónicas, lo que evidencia avances en el acceso a herramientas básicas, persisten limitaciones para lograr una inclusión financiera completa.
¿Cómo se diseñaron los programas de educación financiera para garantizar su efectividad?
El componente de educación financiera fue diseñado teniendo en cuenta las condiciones reales de las familias participantes. Según Medina Donoso, los programas son prácticos, flexibles y adaptados a los horarios y responsabilidades de los beneficiarios.
“Los cursos están organizados en módulos progresivos que abordan desde la economía del hogar y el manejo del presupuesto, hasta el ahorro, el endeudamiento responsable, el acceso a servicios financieros y la planificación a futuro”, explicó.
Este enfoque busca garantizar la apropiación de conocimientos y su aplicación en la vida cotidiana, con el fin de promover cambios sostenidos en la gestión de las finanzas personales y familiares.
¿Qué tipo de emprendimientos han surgido gracias al acceso a capital y formación?
Aunque el emprendimiento no constituye el eje central del programa, los resultados muestran avances en este ámbito. Hasta la fecha, 75 hogares han logrado fortalecer o poner en marcha micronegocios a partir del ahorro generado y del acceso a formación.
“Se han identificado iniciativas en sectores como la producción de alimentos, barberías, panaderías, confección y servicios”, indicó Medina Donoso.
Uno de los casos destacados es el de Luis, un técnico en mantenimiento de electrodomésticos residente en Norte de Santander. Debido a su situación económica, había empeñado sus herramientas de trabajo. Gracias al apoyo del programa —que incluyó subsidio de arriendo durante cuatro meses y formación en educación financiera— logró iniciar un proceso de ahorro que le permitió recuperar sus herramientas y reactivar su actividad productiva.
“Hoy tiene mejores ingresos, está ahorrando, maneja sus finanzas con mayor conciencia y proyecta su futuro. Incluso ha logrado vincular a otra persona a su emprendimiento”, concluyó Medina Donoso.