Ciudades que quedarán con la gasolina más barata tras reducción del Gobierno: Tanqueada valdría $13.947

Luego de tres años consecutivos de incrementos graduales en el precio de la gasolina, el Gobierno Nacional confirmó que, a partir del 1 de febrero de 2026, el combustible registrará una reducción inicial de $300 por galón. Este ajuste hará parte de un proceso progresivo que, según las autoridades, continuará hasta alcanzar los precios de referencia internacional.
De acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la decisión responde a una estrategia contrainflacionaria que busca aliviar la presión sobre el costo de vida de los hogares colombianos. El funcionario explicó que la disminución en el precio de la gasolina se da en un contexto favorable, marcado por el aumento del salario mínimo y por mejores perspectivas en los ingresos de la población, lo que permitiría un mayor equilibrio entre gasto y capacidad adquisitiva.
Ávila también señaló que esta medida es posible gracias a los avances en el pago de la deuda acumulada con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Con este compromiso financiero parcialmente cubierto, el Gobierno cuenta ahora con un mayor margen para implementar una reducción gradual en el precio del combustible, sin afectar de manera significativa las finanzas públicas.
¿Qué ciudades tendrán la gasolina más económica tras disminución del Gobierno?
No obstante, la disminución no se reflejará de forma uniforme en todo el territorio nacional. El impacto variará según la ciudad, debido a factores asociados a la logística y al sistema de abastecimiento. En este escenario, Pasto se consolidará como la ciudad con la gasolina más económica del país, ya que, tras la reducción anunciada, el precio del galón se ubicará en $13.947.
Por su parte, Cúcuta también registrará una baja relevante en el costo del combustible. Desde febrero de 2026, el galón de gasolina en esta ciudad pasará a costar aproximadamente $14.100, lo que representa un alivio importante para conductores particulares y para sectores productivos que dependen del transporte terrestre. En el caso de Cartagena, el precio del galón quedará en $15.783, manteniéndose entre los valores más altos, aunque con una reducción frente a los meses anteriores.
Las diferencias en los precios finales de la gasolina corriente entre las distintas ciudades obedecen principalmente a los costos de transporte, almacenamiento y distribución dentro del sistema nacional de abastecimiento. Estas variables explican por qué algunas regiones experimentan reducciones más significativas que otras.