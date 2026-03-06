Noticias económicas importantes Noticias empresariales Últimas noticias de tecnología

Claro solicitó aval para adquirir redes de fibra de Azteca Comunicaciones y Total Play en Colombia

Esta operación de integración empresarial contempla 32.000 kilómetros de infraestructura de fibra óptica.

Infraestructura Claro
Claro Colombia presentó una solicitud de integración empresarial ante la SIC. Foto: Claro

A través de su operador Comunicación Celular (Comcel S.A.), Claro Colombia presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una solicitud de integración empresarial. El trámite apunta a recibir la autorización para integrar activos de Azteca Comunicaciones y Total Play y de esta manera tener acceso a más infraestructura de fibra óptica.

De recibir el aval, Claro adquiriría las denominadas Red PNFO y la Red ACC, ambas operadas por Azteca Comunicaciones, que en conjunto suman cerca de 32.000 kilómetros de red de fibra óptica. 

“Actualmente, ACC (Azteca Comunicaciones) cuenta con una red de fibra óptica considerablemente amplia en Colombia que comprende más de aproximadamente treinta y dos mil kilómetros (32.000 Km) de red troncal desplegados para ampliación de cobertura, redundancias y Redes de Distribución Óptica (ODN)”, menciona la solicitud.

Cobertura, inversión y 5G: las claves del liderazgo de Claro en Colombia
Claro busca adquirir 32.000 km de red de fibra óptica. Foto: cortesía Claro

La operación también contempla los contratos para el uso y administración de esta infraestructura, así como la posición contractual en la fiducia mercantil de administración y pagos.  

Para ser más exactos, la integración proyecta aquellos activos “tangibles e intangibles y todos los elementos, sistemas, equipos, tecnologías de la información y/o contratos existentes y vigentes en la posible fecha de perfeccionamiento de la transacción proyectada” que soportan y permiten el funcionamiento, administración, mantenimiento, reparación, sostenibilidad, operación técnica y/o comercial de las redes antes mencionadas. 

La solicitud se encuentra en preevaluación, por lo que la SIC debe analizar la información presentada para determinar que esta transacción de concentración empresarial no representa “una indebida restricción a la libre competencia”. 

