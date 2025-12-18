Claro Sports transmitirá los Juegos Olímpicos en Latinoamérica hasta 2032

América Móvil, a través de Claro Sports, aseguró los derechos de transmisión de los próximos Juegos Olímpicos para Latinoamérica, consolidando una de las apuestas más relevantes del negocio deportivo en la región. El acuerdo con el Comité Olímpico Internacional (COI) incluye varias ediciones del evento y garantiza cobertura exclusiva en televisión paga y plataformas digitales sin costo adicional para los usuarios.
La alianza contempla los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, los Juegos Olímpicos de Invierno French Alps 2030 y los Juegos Olímpicos Brisbane 2032, además de los Juegos Olímpicos de la Juventud durante el mismo periodo.
El acuerdo cubre 16 países de Latinoamérica, entre ellos Colombia, Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay, lo que permitirá que millones de hogares accedan a todas las competencias olímpicas a través de Claro Sports. Según datos del sector, los Juegos Olímpicos están entre los eventos deportivos con mayor audiencia global, con cifras que superan los 3.000 millones de espectadores acumulados por edición, de acuerdo con reportes del COI.
Desde el punto de vista del negocio, América Móvil obtiene derechos exclusivos en Pay-TV y Pay-Digital, lo que refuerza su ecosistema de contenidos y su estrategia de fidelización de usuarios en la región. En un contexto de alta competencia entre plataformas y operadores, asegurar un evento multideportivo de esta magnitud representa una ventaja clave.
Claro Sports refuerza su liderazgo como casa olímpica en la región
Claro Sports inició su relación con el olimpismo en Sochi 2014 y desde entonces ha transmitido todas las ediciones de los Juegos Olímpicos, construyendo una cobertura regional continua por más de una década. Esta trayectoria lo posiciona como uno de los pocos operadores en América Latina con experiencia sostenida en producción olímpica.
Kirsty Coventry, presidenta de la Comisión Ejecutiva del COI, señaló que la extensión del acuerdo busca garantizar una cobertura amplia y consistente en la región, destacando a América Móvil como un socio estratégico, según declaraciones oficiales del organismo olímpico. Por su parte, Arturo Elías Ayub, CEO de AMX Contenido, afirmó que el objetivo es acercar el deporte de alto nivel a la mayor cantidad de usuarios posibles.
Cabe mencionar que Los Juegos Olímpicos generan más horas de transmisión que cualquier otro evento deportivo en el mundo, con más de 10.000 horas de competencia por edición, lo que exige una infraestructura técnica y editorial robusta.
Con este acuerdo, Claro Sports refuerza su papel como uno de los principales distribuidores de contenido deportivo premium en Latinoamérica, manteniendo el acceso sin costo adicional para sus usuarios y ampliando el alcance del movimiento olímpico en la región.