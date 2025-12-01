Los Juegos Olímpicos de Invierno dejarán en Milán casi la mitad del presupuesto anual de Bogotá

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán y Cortina proyectan ingresos por 4.064 millones de euros, de acuerdo con datos oficiales del gobierno local. Esa cifra representa un impulso económico relevante para la ciudad italiana, con efectos en turismo, transporte, servicios e impuestos municipales.
Ese monto equivale aproximadamente al 45 % del presupuesto anual aprobado para Bogotá en 2025, que asciende a $38,4 billones, equivalentes a unos 8.860 millones de euros. En otras palabras: un evento deportivo de poco más de dos semanas generará para Milán una suma cercana a la mitad de lo que Bogotá gasta en un año completo.
El contraste permite dimensionar la escala económica de los Juegos respecto a las finanzas de una capital latinoamericana: mientras Bogotá moviliza recursos durante 365 días, Milán espera generar casi la mitad de ese monto en apenas unas semanas gracias al turismo, el transporte, la ocupación hotelera y los recaudos especiales.
La cifra de ingresos proyectados surge de una combinación de fuentes: recaudación por turismo (que aumentará con un impuesto elevado en 2026), incremento en la venta de tiquetes de transporte público, dividendos de empresas municipales (como aeropuertos y servicios urbanos) y un alza general en la base fiscal de la ciudad vinculada al flujo de visitantes y a la reactivación económica.
¿Cuánto generará Milán por los Juegos 2026?
- Impuesto turístico estimado para 2026: 175 millones de euros (subida frente a los 105 millones de euros anteriores), con tarifa elevada por noche de alojamiento durante el evento.
- Ingresos por transporte público: 425 millones de euros previstos, con un aumento de 25 millones de euros en la venta de tiquetes, impulsado por la demanda y la apertura de nuevas rutas de metro.
- Dividendos de empresas municipales: aeropuertos (SEA) aportan 121 millones de euros, servicios públicos (A2A) otros 82 millones de euros, y farmacias municipales suman 2 millones de euros.
- Reducción de deuda municipal a 3.100 millones de euros, con meta de cerrar el mandato en 2.980 millones de euros, incluso tras inversiones recientes como la Línea 4 del Metro.
Estos componentes juntos generan el bloque de ingresos extraordinarios que respaldan la cifra de 4.064 millones de euros.
¿Por qué los Juegos pueden ser un impulso instantáneo tan grande?
Un evento como los Juegos Olímpicos moviliza recursos en muy poco tiempo. Milán combinará turismo internacional, infraestructura, demanda de servicios, movilidad urbana, comercio y consumo masivo en un periodo breve. Ese volumen concentrado de actividad eleva dramáticamente la recaudación local.
Para Bogotá, un presupuesto anual de 8.860 millones de euros debe distribuirse en sectores como educación, salud, movilidad, servicios, vivienda, seguridad, cultura, deportes, administración pública y deuda. Esa estructura exige constancia durante todo el año.