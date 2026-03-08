Tal y como se esperaba, Claudia López se quedó con la Consulta de las Soluciones, que disputaba contra Leonardo Huerta, y será candidata por la Presidencia del 2026.
López, hasta hace unos meses, había intentado tener un nuevo acercamiento con Sergio Fajardo, quien aparece entre las encuestas como un rival de peso a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.
Claudia López se quedó con la Consulta de las Soluciones tras haberse cerca del 60 % de las mesas escrutadas, con lo que llega a los 314.267 votos (el 92,86 % de los sufragios). Su contendiente apenas obtuvo 24.178 o un 7,14 %.
A pesar de lo anterior, las cifras de la exalcaldesa están lejos de las esperadas por analistas políticas, que preveían que ambos precandidatos sumaran al menos un millón de votos y, a esta hora, apenas llegan a un 30 % de esa cifra.
Sumado a lo anterior, a López le está yendo peor que al segundo de la consulta de la derecha, Juan Daniel Oviedo, quien ya registra casi 700.000 votos. Es decir, más del doble.
Así llega Claudia López a pelear la Presidencia de Colombia
- Senado (2014-2018): Fue elegida senadora por el Partido Alianza Verde con 81.125 votos. Lideró la «Consulta Anticorrupción»
- Candidatura Vicepresidencial (2018): Fue la fórmula de Sergio Fajardo (Coalición Colombia). Obtuvieron 4.589.444 votos, quedando en tercer lugar y fuera de la segunda vuelta
- Alcaldía de Bogotá (2020-2023): Se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para este cargo con 1.108.541 votos
- Actualidad (2026): Ha lanzado su campaña presidencial para las elecciones de mayo de 2026 a través del movimiento «Imparables». En febrero de 2026, las encuestas de intención de voto (como Invamer) la sitúan con un apoyo cercano al 12 %
De momento, Claudia López no ha manifestado su intención de aliarse con alguno de los otros candidatos en contienda, aunque ha estado más cercana a las posturas de centro y lejos del ala de la Alianza Verde que sigue apoyando al presidente Gustavo Petro.