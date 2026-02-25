Elecciones Presidenciales Noticias económicas importantes

Iván Cepeda se quedaría con la Presidencia de Colombia en segunda vuelta frente a De la Espriella, Fajardo y Valencia

Una nueva medición de Invamer muestra la intención de voto para la Presidencia de Colombia.

Por: -
consulta presidencial
Iván Cepeda, candidato presidencial. Imagen: Prensa del Polo Democrático

Compártelo en:

Una nueva medición de Invamer que mide la intención de voto a la Presidencia de Colombia para el 2026 muestra que Iván Cepeda se quedaría con la mayoría de votos en segunda vuelta.

Lo anterior teniendo en cuenta que el candidato de izquierda se enfrente a Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo y Paloma Valencia.

De acuerdo con la encuesta, Cepeda se lleva el 59,4 % de la intención de votos en una eventual segunda vuelta en contra de Abelardo de la Espriella, quien se quedaría con el 37,4 % de las votaciones, cifra que sube desde el 36,2 % de la medición de noviembre.

Cepeda, De la Espriella y Claudia López lideran intención de voto
Cepeda, De la Espriella y Claudia López lideran intención de voto. Foto: X Abelardo de la Espriella, Asobancaria

Más escenarios de segunda vuelta para la Presidencia de Colombia

En caso de que la contienda fuera contra Sergio Farjardo el margen entre los candidatos se reduciría. Cepeda se llevaría el 53,9 % y Fajardo alcanzaría el 42,8 % de la intención. En ese mismo escenario, el voto en blanco alcanzaría el 3,2 %.

En un eventual caso en el que la segunda vuelta fuera entre Cepeda y Paloma Valencia, la distancia sería mayor. La candidata de derecha se llevaría el 30,7 %, mientras que Cepeda superaría levemente el 65 % de la intención de voto.

Intención de voto presidencia de Colombia en segunda vuelta
Imagen: Encuesta Invamer

Recomendado: Iván Cepeda, Claudia López y Paloma Valencia ganan intención de voto, Abelardo se mantiene, Fajardo cae

La encuesta contempló un único escenario sin Cepeda en segunda vuelta, entre De la Espriella y Fajardo, en cuyo caso el primero se lleva el 47,1 % de la intención de voto y el exalcalde de Medellín alcanza el 46,4 %. En este caso el voto ben blanco subiría hasta el 6,5 %.

Iván Cepeda se quedaría con la Presidencia de Colombia en segunda vuelta frente a De la Espriella, Fajardo y Valencia
Iván Cepeda se quedaría con la Presidencia de Colombia en segunda vuelta frente a De la Espriella, Fajardo y Valencia
Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Elecciones presidenciales 2026, Presidente de Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar