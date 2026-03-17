Lo que comenzó como una inconformidad personal frente a la baja calidad de la ropa que encontraba en el mercado, terminó convirtiéndose en una historia empresarial que busca transformar la industria de la moda en diseño con propósito.
Clemont nació como una propuesta independiente de Sebastián Echeverry. Todo nació de una frustración: las prendas que compraba no resistían más de dos lavadas, por lo que decidió crear su propia marca de ropa.
Antes de fundar la empresa, Echeverry se dedicaba a alquilar equipos de sonido, vender carros, comercializar ropa y trabajar como DJ.
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Clemont empezó con cinco referencias (dos camisetas, buzo, sudadera y pantaloneta), de las que se produjeron 500 unidades para conformar una primera colección. Los buenos resultados en ventas permitieron continuar ese crecimiento que engloba un concepto único.
De acuerdo con la marca, cada prenda es concebida como un amuleto espiritual con mensajes inspiradores, “una pieza que va más allá de lo estético y conecta con propósito, energía y significado”.
Actualmente, la compañía factura más de US$6,5 millones y genera empleo directo para 100 personas. Sus diseños han llegado a países como Estados Unidos, España, Chile, Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y Aruba.