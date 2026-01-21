A partir de la fecha, los clientes de los bancos Aval así como de la billetera digital dale! podrán pagar y transferir dinero escaneando cualquier código QR interoperable.
Esta solución apunta a ofrecer un proceso de pago más amplio y flexible, y está disponible para los 17 millones de clientes que hacen parte del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, AV Villas y dale!
Con esta herramienta, los usuarios tendrán más alternativas para pagar en comercios o enviar dinero entre personas dentro del sistema financiero.
De acuerdo con María Lorena Gutiérrez, presidente de Grupo Aval, el conglomerado sigue trabajando en fortalecer su ecosistema digital.
“En Aval continuamos desarrollando soluciones digitales que impulsan la modernización y mejoran la experiencia de pago en Colombia, eliminando barreras y facilitando transacciones más simples y accesibles para nuestros clientes y comercios”, destacó.
En el caso de los comercios, este avance dentro de la interoperabilidad facilita la aceptación de pagos desde distintas entidades financieras mediante un solo código QR, lo que simplifica los procesos de cobro, reduce el uso de efectivo y permite la confirmación inmediata de las transacciones.
