Los ajustes en las filiales de Grupo Aval continúan este 2026 y varios de ellos vienen desde Aval Fiduciaria, la entidad que acaba de agrupar todos los negocios fiduciarios del holding.
Ahora, Juan David Ballén asumió como director de Estudios Económicos y de Mercado de Aval Asset Management, que se compone de Aval Fiduciaria y Aval Casa de Bolsa. Vale recordar que Ballén ya se desempeñaba como director de Análisis y Estrategia de la comisionista del Grupo Aval.
Ballén tiene una sólida experiencia en el sector financiero. Es ingeniero industrial de la Universidad de Los Andes, con énfasis en Economía y Finanzas. Cuenta además con un Executive MBA de Inalde Business School.
Durante casi cinco años hizo parte de Alianza Valores, donde desempeñó varias funciones. Ha sido también docente en la Universidad EAN, en finanzas corporativas y mercado de capitales. Por 11 años ha sido parte de Aval Casa de Bolsa.
Las otras movidas de Aval Fiduciaria
Este nombramiento se suma a la oficialización de Alejandro González como presidente de Aval Fiduciaria, que tras la integración se convirtió en la entidad fiduciaria de mayor tamaño en el mercado colombiano, medida por activos administrados.
El ejecutivo estará acompañado de un grupo de gran reconocimiento en la industria como Mario Estupiñán, vicepresidente Comercial; Óscar Cantor, vicepresidente de Inversiones; y Buenaventura Osorio, vicepresidente Ejecutivo.
Esta entidad concentra la totalidad de los negocios de administración de activos de terceros y fiduciarios de Grupo Aval, incluyendo fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos y demás operaciones fiduciarias, consolidando dichas actividades en una única plataforma especializada.
“La migración de los negocios fiduciarios se realizó garantizando la continuidad de todos los contratos, la transferencia completa de los activos administrados y la prestación continua del servicio, sin cambios en las condiciones contractuales acordadas. Para nuestros clientes, este proceso se traduce en beneficios concretos: mayor respaldo institucional, acceso a más alternativas, y una experiencia más sencilla y cercana”, dijo la compañía.