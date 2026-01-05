Grupo Aval informó este 5 de enero sobre la consolidación de la nueva Aval Fiduciaria, la sociedad filial del Grupo que surge de la transferencia de la totalidad de los negocios fiduciarios de Banco de Bogotá, Occidente y Popular.
La nueva línea concentra la totalidad de los negocios de administración de activos de terceros y fiduciarios de Grupo Aval, incluyendo fondos de inversión colectiva, patrimonios autónomos y demás operaciones fiduciarias, consolidando dichas actividades en una única plataforma especializada.
De acuerdo con el comunicado de la compañía, Alejandro González – quien cuenta con una experiencia de más de 20años- fue designado como el nuevo presidente de la sociedad Aval Fiduciaria.
El ejecutivo estará acompañado de un grupo de gran reconocimiento en la industria como Mario Estupiñán, vicepresidente Comercial; Óscar Cantor, vicepresidente de Inversiones; y Buenaventura Osorio, vicepresidente Ejecutivo.
Además, lo acompañará un equipo de más de 1.900 colaboradores del sector fiduciario.
Más sobre Aval Fiduciaria
Aval Fiduciaria administrará más de 5.500 negocios fiduciarios, cerca de 32 fondos de inversión colectiva y aproximadamente $200 billones en activos bajo administración, lo que la posiciona como la entidad fiduciaria de mayor tamaño en el mercado colombiano, medida por activos administrados.
“Todo lo anterior con el respaldo de las máximas calificaciones en administración de portafolios y contraparte: P – AAA y AAA por parte de BRC Ratings – S&P Global”, resaltó el Grupo Aval.
Esta operación permite al holding ampliar la oferta de soluciones fiduciarias y de inversión, tanto a nivel local como internacional, para clientes institucionales y personas naturales, complementado con Aval Casa de Bolsa, y Aval Banca de Inversión.
Vale mencionar que Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, y Grupo Aval son los principales accionistas de Aval Fiduciaria, fortaleciendo su estructura patrimonial, capacidad operativa, y potencial de crecimiento en el negocio de asset management y fiduciario.
“La migración de los negocios fiduciarios se realizó garantizando la continuidad de todos los contratos, la transferencia completa de los activos administrados y la prestación continua del servicio, sin cambios en las condiciones contractuales acordadas. Para nuestros clientes, este proceso se traduce en beneficios concretos: mayor respaldo institucional, acceso a más alternativas, y una experiencia más sencilla y cercana”, finalizó la compañía.