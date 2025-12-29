Clientes de Nu tendrán precio especial en boletas del “Partido de la Historia” entre Nacional e Inter Miami

Nu Colombia anunció beneficios financieros para el “Partido de la Historia” entre Atlético Nacional e Inter Miami, que se disputará el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. La entidad confirmó que ofrecerá a sus clientes un descuento del 10 % en la compra de boletería a partir del 2 de enero y hasta el 9 de enero o hasta agotar existencias.
Según la compañía, la alianza hace parte de su estrategia para vincularse a eventos deportivos de alto impacto en el país y reforzar su relación con los usuarios a través de experiencias masivas.
La fintech explicó que será la entidad financiera encargada de habilitar beneficios exclusivos para el público que quiera asegurar su asistencia al encuentro, calificado como uno de los eventos más relevantes del calendario deportivo del país en 2026.
La iniciativa se suma a la presencia que Nu ha venido consolidando en espacios deportivos y culturales en Colombia. La empresa ha señalado que su estrategia no se limita a servicios financieros, sino también a acompañar a los usuarios en actividades de entretenimiento, deporte y eventos de impacto nacional. Con esta acción, la compañía busca reforzar su posicionamiento y conexión con el público colombiano.
Nu Colombia recordó que el beneficio aplica para sus clientes activos y que hace parte de una serie de acciones que la marca viene impulsando en el país. La empresa ha reportado un crecimiento sostenido en su base de usuarios y, a nivel regional, el grupo Nu ha consolidado una de las operaciones fintech más grandes de América Latina, con presencia en Brasil, México y Colombia.
Nu Colombia apuesta por el deporte como plataforma de conexión con los usuarios
La compañía destacó que el deporte es una herramienta efectiva para acercarse a los colombianos, como anteriormente lo ha hecho con su apoyo al ciclismo nacional. Ahora, con su llegada al fútbol y a un evento calificado como histórico por la expectativa que ha generado, busca fortalecer su relación con los aficionados.
Además de la reducción en el valor de la boletería, Nu confirmó que realizará dinámicas adicionales con sus clientes, incluidas actividades de referidos que permitirán premiar la participación del público. Esto se suma a la estrategia de posicionamiento de la marca en eventos de alto tráfico, en un mercado financiero colombiano donde las billeteras digitales y plataformas fintech han ganado terreno en los últimos años.
Una curiosidad que marca este evento es el contexto en el que llega: Inter Miami se ha convertido en uno de los clubes con mayor impacto mediático en el continente gracias a Lionel Messi, mientras Atlético Nacional es uno de los equipos de mayor asistencia, títulos y reconocimiento en Colombia. Esto ha elevado el interés por el partido, considerado uno de los más esperados del calendario deportivo local de 2026.
El beneficio del 10 % en boletería estará disponible solo por un periodo determinado y hasta agotar existencias, lo que busca impulsar la venta temprana de entradas. El partido del 31 de enero de 2026 está previsto como uno de los primeros grandes eventos deportivos del año en Colombia.
Con este anuncio, Nu Colombia entra formalmente en la agenda del “Partido de la Historia”, fortaleciendo su relación con miles de usuarios y vinculándose a uno de los eventos futboleros que más expectativa ha despertado entre aficionados y mercado deportivo.