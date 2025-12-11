Precios desbordados para ver a Messi en Medellín: Así quedó la boletería

El amistoso entre Atlético Nacional e Inter Miami, programado para el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot, será uno de los eventos deportivos más costosos del próximo año en Colombia. La presencia de Lionel Messi, junto a figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, elevó el valor de la boletería a niveles inéditos para un partido amistoso en el país.
Las boletas estarán disponibles desde el viernes 12 de diciembre a través de Tribuna Verde, plataforma que implementará un sistema de código QR dinámico para reducir riesgos de falsificación. La organización informó que la preventa tendrá un 10 % de descuento en todas las localidades.
Las tribunas norte y sur costarán $400.000, mientras que oriental llegará a $800.000. La localidad más alta será occidental, con un valor de $2 millones, una cifra superior a la boletería de partidos de eliminatorias mundialistas en Barranquilla e incluso a algunas finales del fútbol colombiano.
Preventa, fases y método de compra
La preventa se desarrollará en dos etapas:
Fase 1: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., exclusiva para tarjetas Visa Bancolombia Infinite y Lifemiles.
Fase 2: desde las 2:00 p.m., disponible para clientes con tarjetas Bancolombia Visa.
Posteriormente, se habilitará la venta general hasta agotar existencias. Aunque no hay horario confirmado, se estima que el encuentro podría quedar para las de 6:00 p.m. en el Atanasio Girardot.
Como información adicional, fuentes del sector de boletería deportiva indican que este tipo de eventos puede mover entre $8.000 millones y $12.000 millones en taquilla, dependiendo de la ocupación final del estadio, cifra similar a lo generado por conciertos de artistas internacionales en el mismo escenario.
Messi y el impacto del mercado de boletería en Colombia
La presencia de Messi ha generado incrementos de boletería en toda la región. Según reportes de eventos recientes en Estados Unidos y México, sus partidos amistosos elevan los precios entre 40 % y 300 % frente a valores estándar de la MLS.
Para Medellín, el diferencial frente al promedio de un partido de Atlético Nacional, que ronda entre $40.000 y $120.000 en liga, es de hasta 1.500 %.
Recomendado: Messi jugará contra Atlético Nacional: Ya hay fecha
El partido en la capital antioqueña hará parte de la gira de pretemporada de Inter Miami por Sudamérica, con paradas también en Ecuador y Perú. La boletería en Colombia será la más alta de esas tres plazas, según organizadores del tour.