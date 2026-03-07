Club argentino que hizo historia en la Copa Libertadores trae su escuela de fútbol a Bogotá

Bogotá recibirá entre el 30 de marzo y el 2 de abril un campamento oficial del club argentino Estudiantes de La Plata, institución que ha construido una de las canteras más influyentes del fútbol sudamericano. La actividad se realizará en el Club La Fortaleza, ubicado en la vía Suba–Cota, y estará dirigida a niños y jóvenes entre los 10 y 17 años.
El programa será liderado por entrenadores que actualmente trabajan en las divisiones menores del club argentino: Sebastián Salguero, Ezequiel Pizarro y Rodrigo Palavecino. Durante cuatro días aplicarán la metodología de formación que el equipo ha utilizado durante décadas para desarrollar futbolistas profesionales.
Estudiantes de La Plata es el actual campeón del fútbol argentino y es uno de los clubes más ganadores del continente. El equipo ha conquistado cuatro títulos de la Copa Libertadores (1968, 1969, 1970 y 2009) y logró el título intercontinental en 1968 tras vencer al club inglés Manchester United en la final disputada en Old Trafford.
Ese modelo deportivo también formó a jugadores y entrenadores influyentes en el fútbol internacional. Entre ellos aparecen el técnico Miguel Ángel Russo, campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca Juniors y con Millonarios en la liga colombiana 2017, y el exmediocampista Juan Sebastián ‘La Brujita’ Verón, quien además fue presidente del club durante varios años.
La metodología de Estudiantes de La Plata llega a Bogotá
El campamento que se realizará en la capital colombiana busca replicar el sistema de formación que el club ha desarrollado en Argentina. El trabajo incluirá fundamentos técnicos, preparación física adaptada por edades y ejercicios de comprensión táctica del juego.
La estructura de entrenamiento seguirá el enfoque que históricamente ha caracterizado al club, basado en disciplina táctica y toma de decisiones dentro del campo. Esa escuela fue impulsada durante décadas por el entrenador argentino Carlos Bilardo, campeón del mundo como técnico con la selección argentina en 1986.
De acuerdo con datos de la Asociación del Fútbol Argentino, las divisiones inferiores del país producen cada año cientos de futbolistas profesionales que luego migran a ligas internacionales. Estudiantes se mantiene como uno de los clubes con mayor continuidad en ese modelo de formación.
Una curiosidad del club es que fue el primer equipo argentino en ganar tres Copas Libertadores consecutivas, entre 1968 y 1970. Solo dos equipos en la historia del torneo han logrado esa racha: Estudiantes e Independiente.
Conexión entre Estudiantes y futbolistas colombianos
La relación entre el club de La Plata y el fútbol colombiano también tiene antecedentes recientes. El delantero Duván Zapata jugó en el equipo entre 2011 y 2013 antes de iniciar su carrera en Europa. En la actualidad, el extremo Edwuin Cetré también ha hecho parte del plantel profesional.
Según Transfermarkt, Zapata fue transferido posteriormente al Napoli de Italia por cerca de 7 millones de euros, una de las ventas internacionales importantes de jugadores que pasaron por el club argentino en la última década.
La llegada del campamento a Bogotá refleja el crecimiento de este tipo de programas en América Latina. Escuelas y clubes internacionales han intensificado actividades de formación en la región para detectar talento temprano y fortalecer procesos de desarrollo juvenil.
Durante los cuatro días de trabajo en Bogotá, los participantes entrenarán bajo el mismo enfoque que utiliza Estudiantes en Argentina. El objetivo es que los jóvenes experimenten una estructura de preparación utilizada por un club que ha marcado parte de la historia del fútbol sudamericano