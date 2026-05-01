CNE abre investigación preliminar contra campaña de Iván Cepeda por consulta de octubre de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó la apertura de una investigación preliminar contra la campaña del senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, por presuntas irregularidades en la financiación de la consulta interna del Pacto Histórico. En dicho proceso, el aspirante obtuvo una votación superior a la de su contendora Carolina Corcho.
De acuerdo con el documento oficial, el organismo electoral ordenó al Fondo Nacional de Financiación de Partidos, adscrito al CNE, presentar en un plazo de diez días hábiles un informe detallado que incluya la copia de los registros de ingresos y gastos correspondientes a la campaña de la consulta realizada el 26 de octubre de 2025. Esta solicitud busca verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de financiación política.
De manera paralela, el Consejo solicitó a la Dirección de Gestión Electoral de la Registraduría remitir copia de los formularios de inscripción relacionados con el proceso, con el fin de complementar la información requerida dentro de la actuación administrativa.
La apertura de esta investigación responde a distintas solicitudes que advierten posibles inconsistencias en el manejo de los recursos de la campaña. Estas peticiones fueron presentadas ante el CNE, lo que motivó el inicio de las indagaciones preliminares para establecer si existieron irregularidades.
Hasta el momento, el senador Iván Cepeda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el proceso. La actuación del ente electoral se produce a pocas semanas de la jornada de elecciones presidenciales prevista para el 31 de mayo de 2026.