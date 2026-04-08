Codirector Giraldo propone “contrato social” con informales en debate sobre salario mínimo

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, planteó un giro en la discusión sobre salario mínimo e informalidad, al proponer la construcción de un “contrato social” con los trabajadores por fuera del empleo formal.
“El empleo ha aumentado cuando el salario mínimo ha subido. No sé por qué los economistas dicen que tiene efecto negativo si la realidad da otros resultados”, afirmó en el Gran Foro de Protección Social de Asocajas donde Valora Analitik es medio aliado.
Con esta posición, el codirector sugiere que la evidencia reciente en Colombia no coincide con los modelos tradicionales, reabriendo el debate sobre los efectos reales de la política salarial.
Informalidad: un problema político, no solo económico
Más allá de las cifras, Giraldo planteó que la informalidad tiene un componente político profundo.
“La informalidad no es solo un problema económico. Es político. Nadie paga impuestos cuando siente que el Estado lo ataca. El vendedor ambulante no va a tributar desde el miedo”, señaló.
La tesis apunta a un problema de legitimidad estatal: la baja tributación y formalización no responderían únicamente a ingresos o productividad, sino a la relación de confianza entre ciudadanos y Estado.
Frente a este panorama, Giraldo propuso construir un nuevo acuerdo entre el Estado y los trabajadores informales, basado en incentivos y protección.
“La solución: construir un contrato social con los informales. Protección social para el trabajo no asalariado. Que Colombia salga de la idea del Estado como enemigo”, explicó.
El planteamiento implica repensar el sistema de protección social, tradicionalmente ligado al empleo formal, para incluir a quienes trabajan por cuenta propia o en condiciones no asalariadas.
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