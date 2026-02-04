Preocupante cifra para los colegios privados en Colombia: Hay instituciones con solo la mitad de la ocupación de estudiantes

Los cambios demográficos parecen estar pasándole factura a los colegios privados en Colombia. La fuerte caída en la natalidad se evidencia también en el número de estudiantes que están siendo inscritos en centros educativos.
El llamado de atención lo entregó el informe Educación en Cifras, elaborado por mattilda (fintech mexicana especializada en soluciones financieras y tecnológicas para instituciones educativas privadas en Latinoamérica), que pone sobre la mesa el debate de lo que puede pasar con este, que es también un sector clave de la economía.
Empieza por señalar el estudio que un escenario marcado por el cierre sostenido de colegios privados en Colombia, la caída de la matrícula y la presión económica sobre las familias se centra en que hay cada vez más tensiones “profundas del sistema educativo privado en Colombia”.
De acuerdo con el estudio, el 98 % de los colegios privados del país opera por debajo de su capacidad instalada, y, lo más alarmante, uno de cada cinco no alcanza al 50 % de ocupación, lo que se considera como un umbral crítico para sostener la operación en el mediano plazo.
Llamados de atención para los colegios privados en Colombia
“Asimismo, el 53 % de los estudiantes que desertan de colegios privados lo hacen por falta de capacidad de pago, una situación asociada a restricciones económicas de los hogares y no a factores pedagógicos”, complementa el informe.
A ojos de la firma que desarrolló el análisis, el centro del problema tiene en cuenta también cómo está dimensionado el sistema frente a la demanda real.
“Aunque los factores económicos influyen, no explican por sí solos la magnitud de la situación. Hoy el reto es estructural: muchos colegios han priorizado lo pedagógico y han dejado de lado la gestión económica, cuando ambos son igual de necesarios para asegurar su sostenibilidad”, señala José David Tena Gascón, Country Manager de mattilda, sobre la problemática para los colegios privados en Colombia.
Otros riesgos económicos para los colegios privados en Colombia
La situación se complejiza cuando se entiende que el 29 % de los colegios privados depende exclusivamente del pago de pensiones, mientras que solo el 37 % genera ingresos por actividades extracurriculares y menos del 10 % obtiene recursos de servicios complementarios.
“Esta baja diversificación amplifica el impacto de cualquier caída en la matrícula o dificultad en el recaudo, reduciendo de forma significativa el margen de maniobra financiera de las instituciones”, complementa la firma.
Tena complementa diciendo que la crisis de la educación privada no responde a una sola causa. Aunque la baja natalidad influye, el factor económico es cada vez más determinante, al tiempo que colegios privados en Colombia no lo están abordando con la anticipación necesaria.
“A esto se suma un cambio en la forma en que las familias toman decisiones educativas. La matrícula dejó de ser un proceso de continuidad automática, en el que los hijos ingresaban al mismo colegio en el que estudiaron sus padres, y pasó a convertirse en una decisión que se evalúa año a año”, se lee en el documento.