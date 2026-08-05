Colgas concentró 53 % de las importaciones de GLP entre 2020 y 2025; compras al exterior del energético aumentaron 112 %

La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia señaló que, en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), la empresa Colgas concentró alrededor de 53 % de los volúmenes importados entre 2020 y 2025. A esta compañía le siguieron Chilco (GasPaís), Inversiones GLP, Montagas, Plexa, la Refinería de Cartagena (Reficar), Rayogas y la Comercializadora Centro Oriente (Comeco).
Consulte el documento publicado por la Superintendencia de Servicios.
El ente regulador también señaló que, entre 2020 y 2025, estas importaciones pasaron de 8.900 toneladas a superar 203.000 toneladas. A la par, la producción en Colombia tuvo una reducción de más de 9,5 % entre 2014 y 2024. De esta forma, la Superservicios manifestó que las importaciones de GLP aumentaron en promedio 112 % entre 2024 y 2025 y se consolidaron como la principal fuente de abastecimiento en el segundo semestre de 2025.
Lo anterior es importante porque alrededor de 12 millones de personas cocinan con este energético. Según cifras de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo (Gasnova), el servicio registró un incremento en su consumo de 18,7 % en el primer cuatrimestre de 2026, con un promedio mensual de ventas de 77.000 toneladas.
Por otro lado, la Superservicios manifestó que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) es una variable de alta relevancia en la formación del precio del GLP, tanto para los usuarios finales como en el mercado mayorista, lo cual, según dijo, confirma la exposición del mercado nacional a las condiciones del mercado internacional.
Incluso se mencionó que, aunque la resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) de 2007 establece una metodología para la fijación del precio del GLP producido e importado por Ecopetrol, esta no se extiende a otros comercializadores mayoristas que importan bajo esquemas de precio libre, lo que para la Superservicios representa la ausencia de un esquema general para evaluar los costos de esa actividad.
Luego mencionó que, entre las recomendaciones de política pública, está la adopción de una fórmula de referencia para el precio del GLP importado, en la que se desagreguen de manera explícita el valor ‘Free on Board’ (FOB), la TRM, el seguro, el flete y otros costos verificables de nacionalización.
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A la vez, señaló que debe ampliarse el alcance de la resolución de la CREG, que actualmente solo establece la regulación del precio de importación para Ecopetrol, mas no para otros agentes del mercado que importan bajo esquemas de precio libre, según la Superservicios. Finalmente, la entidad de vigilancia indicó que remitirá sus conclusiones a la CREG, regulador del sistema energético colombiano.
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