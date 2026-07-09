La crisis del gas natural en Colombia está entrando en una nueva fase. Mientras el país importa cerca de un tercio del gas que consumen hogares, pequeños comercios, refinerías y el transporte, la llegada del fenómeno de El Niño amenaza con elevar aún más la demanda de este energético por la mayor necesidad de generación térmica. Al mismo tiempo, la decisión de la productora privada de gas más importante del país, la canadiense Canacol, de solicitar ante un tribunal la suspensión anticipada de sus contratos ha encendido las alarmas en sectores estratégicos, desde la industria hasta la minería.
En este escenario, el gas licuado de petróleo (GLP) comienza a perfilarse como uno de los principales sustitutos para garantizar el abastecimiento energético. En conversación con Valora Analitik, Didier Builes, gerente de Colgas, reveló que la compañía ya sostiene conversaciones con empresas como Cerro Matoso y otros grandes consumidores industriales para evaluar la sustitución de gas natural por GLP. Además, mencionó que el déficit de gas del país podría acercarse a 39 % hacia finales de 2026, un panorama que abriría una de las mayores oportunidades de crecimiento para este combustible en los últimos años.
¿Van a entrar a apoyar al sector industrial con la finalidad de suplir ese faltante de gas que viene de Canacol?
Por supuesto que sí. Nosotros no hacemos una selección de clientes, queremos aportar para que toda la industria, independiente del sector, el GLP pueda ser una solución. De hecho, estamos a la par para iniciar conversaciones también con la industria de ferroníquel, de carbón, y ver qué alternativas podemos tener para suplir ese déficit que está dejando el gas natural de parte de Canacol en esa zona.
¿Significa que ya están teniendo conversaciones con Cerro Matoso?
Estamos abriendo el tema de las conversaciones, tenemos un plan de trabajo, pero por ahora es un tema que no está de manera formal.
En cada industria hay que hacer una evaluación técnica de su proceso y qué se necesita. En algunas industrias es fácil, porque, básicamente, es hacer un cambio de inyectores, pero el tema del almacenamiento no es de un día para otro, hay que trabajarlo con un plan de inversiones que implica diseño, ingeniería y puesta en marcha, y eso también toma tiempo.
Desafortunadamente, esta crisis no se da súbitamente. Esto era anticipado. Desde el año pasado (2025) venimos hablando con muchas industrias, donde les hemos dicho, no esperen que esté el problema, ya se está importando, se va a agravar, y desafortunadamente, algunas no tomaron la decisión a tiempo.
Nosotros vamos a entrar ahí, vamos a seguir evaluando todas las industrias que tengan interés en que el licuado (GLP) sea su energético. Cada industria tiene una particularidad de sus procesos y una evaluación de un proyecto puede ser tan fácil como un mes, como puede demorar hasta seis meses, dependiendo de la industria.
Frente a este asunto de Canacol, ¿hay un respaldo de Colgas y su GLP?
Sí, en general, no solo de Canacol. El tema de la coyuntura es que se está importando ya 32 % del total de la demanda nacional, va a llegar a 39 %. Sumarle a esto el tema del fenómeno de El Niño. Somos una solución versátil, que da garantía, que efectivamente mantiene o puede poner contratos en firme. Además, creo que no nos podemos olvidar del retroceso ambiental cuando algunas compañías se vuelven al carbón, diésel o fuel oil.
El GLP tiene esa bondad, esa ventaja, con un menor número de emisiones. Con nuestra infraestructura, nuestra experiencia, podemos garantizar temas ambientales, de continuidad operativa y de competitividad. Estamos dispuestos a aportar a las industrias que hay en el país. La compañía se ha preparado para esto y así queremos apoyar.
¿Han avanzado con la empresa minera Cerro Matoso?
A todas las industrias les estamos tocando las puertas, algunas nos tocan las puertas. Somos una opción, Cerro Matoso tiene que ver las diferentes opciones que hay con respecto energético. Ellos tomarán su decisión, intentarán tratar de mantener su continuidad operativa con el gas natural, pero a mí no me compete y no conozco el detalle detrás de la relación entre Canacol y Cerro Matoso.
¿Cuáles son las previsiones que tiene Colgas en medio del fenómeno de El Niño?
Este fenómeno va a estrechar el sistema energético, creo que por dos frentes. El primero es que vamos a tener menos agua para la generación hidroeléctrica, por ende, vamos a tener mayor demanda de gas natural para generación térmica. Eso en un contexto donde el país importó 32 % de la demanda de gas natural, y se espera que para el cierre de 2026, lleguemos a 39 %. Hay una señal de alerta importante para el país en términos de lo que es el suministro de energía para un millón de hogares, industrias, comercios. Entonces, va a haber un impacto importante. Impacto en donde el GLP puede tener oportunidades.
Hay cada vez menos gas natural nacional, mayor cantidad de importación. Ante el fenómeno de El Niño, todo lo que se está trayendo por SPEC (punto de importación de gas llamado Sociedad Portuaria el Cayao), mucha de esa cantidad ya se empieza a suplir el mercado normal, pero también van a necesitar gas las generadoras, y por eso decía que entramos en un tema de estrechez complicado. El sector se va a complicar si no hay medidas, si no hay oportunidades y respaldo. En ese sentido, el gas licuado (GLP) es un energético que no solamente está saliendo a flote hoy por esta crisis, sino que es la naturaleza misma del gas licuado, que es versátil, confiable, fácil de almacenar, de transportar, se hacen cilindros o tanques.
Estamos en más de 930 municipios, llegamos a cualquier rincón del país, y esa operatividad y logística es lo que se valora del GLP. Hemos fortalecido nuestra capacidad. Estamos con una inversión importante en el puerto de importación más grande en Cartagena (Okianus), ampliando la capacidad de 20.000 a 32.000 toneladas. Tenemos una red de más de 20 plantas, incrementamos nuestra flota de transporte, todas las cisternas que son necesarias para poder suplir al país y sustituir la demanda faltante de gas natural.
Entonces, creo que la compañía se está preparando, y no solamente nos estamos preparando con el gas licuado, porque también tenemos una unidad de negocios donde pensamos cómo pasar de ser una compañía proveedora de servicios o de producto de gas licuado a ser una de soluciones energéticas, y estamos en el montaje de proyectos de autogeneración de mediana escala.
Lo que estamos buscando es mejorar la eficiencia energética en diferentes clientes. En 2025 cerramos con casi 15.000 megavatios-hora. Esto es un reto grande, porque este año (2026), no solo por el fenómeno de El Niño, venimos aumentando nuestra capacidad y creemos que podemos superar, por lo menos, un incremento de 50 %. Este tema de generar con solar es bastante positivo, porque las tarifas eléctricas, sin duda alguna, van a subir.
¿Cuáles serían las oportunidades que el GLP tendría concretamente para el sector industrial?
No es un tema de crisis, de fenómeno de El Niño, sino uno estructural de lo que ha venido pasando con los energéticos en Colombia. El hecho de que el gas natural esté en declinación en pozos ha hecho que los comercializadores de gas natural no puedan ofrecer cantidades en firme para muchas industrias. Nosotros, desde el año pasado (2025), hicimos un ejercicio de planeación y estructuración para acomodar nuestra compañía en términos de la infraestructura, la capacidad ampliada del puerto, ampliamos la red, la logística, trabajamos con un equipo de diseño, y hoy estamos atendiendo a más de 80 industrias que están con este energético que es confiable, donde no se para su operación y donde estamos entregando gas en firme para diferentes sectores como el agroindustrial, el de alimento, entre otros.
Nosotros lo que vemos es que queremos seguir aumentando significativamente esa cobertura industrial, seguir apoyando a los industriales. Y lo más importante es que ya la industria, en general, está entendiendo que el GLP no es simplemente un tema de ‘backup’ (seguridad) o de contingencia, sino que, realmente, es un energético estratégico y que garantiza continuidad y eficiencia. Qué es lo más importante: que las compañías no paren sus procesos; el costo de parar la industria es bastante alto. La continuidad operativa juega un papel fundamental. En los primeros meses del año, el gas natural que se ha ido reemplazando por diferentes energéticos, el GLP sustituyó 50 %.
Desafortunadamente, por temas de esta coyuntura, nosotros lo que estamos buscando al ofrecer gas licuado es evitar que las industrias retrocedan en sus metas de descarbonización. La tendencia en muchas empresas, cuando empezó a haber la no puesta en firme de los comercializadores de su gas para mantener su producción, es que se devolvieron a energéticos altamente contaminantes como el diésel o el carbón.
Eso es irnos para atrás en lo que es el avance de reducción de emisiones, comprometiendo los acuerdos climáticos de país, de empresa, de clientes, de mercado. Creo que el gas licuado ayuda a resolver esto sin sacrificar el tema de la continuidad operativa. En ese sentido, nosotros estamos aportando de una manera positiva para que la industria y el país en general puedan seguir operando con un combustible versátil, eficiente, y que, sobre todo, garantiza a la industria no parar sus procesos.
¿Cuál es la tasa de reemplazo que puede tener el GLP?
Hacemos unos diagnósticos para la industria, validamos cuáles son sus costos, y obviamente, cómo sería la tasa de reemplazo con el gas licuado. Muchas de esas compañías han tomado la decisión de venirse al GLP por su versatilidad, transporte, contratos en firme, y así es que vamos reemplazando. Nosotros esperamos este año (2026) seguir reemplazando al gas natural con el gas licuado, por las ventajas técnicas y de competitividad, y en ese sentido vamos a trabajar.
¿Qué previsión tienen respecto a los subsidios en medio de un escenario donde proyectan expansión del GLP?
A diferencia del gas natural, que tiene subsidios en todo el país para estratos 1 y 2, nosotros solamente tenemos subsidios en cinco departamentos. Los subsidios son importantes para esa población que lo necesita. En el tema de subsidios, lo que más nos interesa es que el pago se haga en tiempo, porque eso afecta el flujo de caja de las compañías, afecta la operación y el flujo del sector en general.
Lo que esperamos es que ojalá se pudiera aumentar el número de municipios y que ese subsidio llegara a la gente más necesitada, porque, realmente hay 12 millones de personas consumiendo (GLP). En ese sentido, se espera que pudiesen tener mayor respaldo, mayor número de municipios, y obviamente, el tema del pago oportuno para no afectar el flujo y la operación de las compañías.
Uno de los grandes dolores que tienen las térmicas es que no hay gas, ¿esperan llegar con ese GLP a las térmicas?
No, ahí hay que hacer una diferencia. La mayoría de las térmicas que hay en el país están para generación con gas natural, y hay excepciones, alguna con carbón, y hay una solamente una planta pequeña en el Caribe que funciona con GLP. Ese gas de térmica no lo podemos sustituir. Nosotros podemos sustituir el gas para la demanda esencial, para la industrial, pero el gas de térmica tiene que ser gas natural.
¿Cuál es la participación de mercado que tiene Colgas y cuánto esperaría ganar con este panorama?
Sin duda, somos los líderes. Actualmente, tenemos 39 % del mercado. Nosotros, más allá de tener un incremento y seguir creciendo en la participación, creemos que somos un actor que debe aportar para que el país pueda, a través de la industria, seguir creciendo, no se puede frenar y que sus procesos productivos tienen que seguir encadenados.
Lo que nos interesa es que la autonomía y la soberanía energética para Colombia se recuperen. Es un tema que es de mediano plazo con todos los proyectos que hay en curso. Nuestro interés es seguir creciendo, aumentar nuestra participación. Obviamente, no tengo una cifra clara de cuál pueda ser el número, pero nos interesa seguir aportando a esas industrias que están teniendo dificultad en su continuidad operacional y donde sus costos de operación por el energético que están usando son altos. Podemos ser la ventana de oportunidad, y no solo por una coyuntura, sino por lo que estaba mencionando, al ser un combustible versátil, flexible, donde se entrega firmeza, donde hay eficiencia energética.
Porque nosotros no solamente estamos entregando gas licuado, sino que estamos entregando opciones para que haya generación o autogeneración con energía solar fotovoltaica, es un complemento.
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¿Cuáles serían esas zonas que son susceptibles a que haya una mayor participación del GLP de Colgas?
Dado que el gas que llega con Cartagena es costoso, hay que bajarlo al centro del país, la ventana de oportunidad está en todo el centro y el sur del país, el suroccidente, todo lo que es el Valle hacia abajo. Toda esa zona es donde el costo del transporte de Cartagena por gasoducto es bastante alto, y hay una ventana mayor de oportunidad.