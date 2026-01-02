Colombia arranca 2026 con nueva subida en el precio de la gasolina y ACPM

El 2026 comenzó con un nuevo aumento en los precios de la gasolina y el diésel (ACPM) en Colombia. Desde el primero de enero se aplicó un incremento de $90 por galón en la gasolina y de $99 en el diésel.
Con este ajuste, el precio promedio de la gasolina en las 13 principales ciudades del país quedó en $16.057 por galón, mientras que el del diésel se ubicó en $10.984 por galón.
Este aumento estaba previsto en el esquema de actualización de los precios de los combustibles que define el gobierno, junto con su regulador, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Dicho esquema tiene en cuenta impuestos, costos de transporte, márgenes de distribución e ingresos al productor para establecer el alza.
Villavicencio y Cali son las ciudades con los precios de la gasolina por galón más altos, con valores de $16.561 y $16.502, respectivamente. En Bogotá, el galón costará $16.491, mientras que en Medellín se ubicará en $16.412.
En cuanto al diésel, Cali volvería a ubicarse entre las ciudades con los precios más altos, con un valor de $11.424 por galón, seguida por Villavicencio, con $11.376. En Bogotá, el galón de diésel costará $11.276 y en Medellín $11.301.
Alzas aplicadas en 2025
Para diciembre, el precio promedio del galón de gasolina se ubicó en $15.967, es decir, cifras estables frente a octubre de 2025. Por su parte, el diésel aumentó $100 en algunas de las principales capitales de Colombia, ubicándose en $10.885 como precio promedio en las 13 principales ciudades.
Tanto en gasolina como en diésel, Villavicencio se ubicó entre las ciudades con los precios más altos del país. En esta ciudad, el galón de gasolina se cotizó en $16.493 y el de diésel en $11.276, aunque Cali tuvo el mayor precio en diésel con $ 11.318. Pasto estará con el menor coste de galón de gasolina ($14.150); mientras que Cúcuta se llevará los más bajos en diésel ($8.932).
