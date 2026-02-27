Colombia confirma tres casos importados de sarampión: viajeros a estos países deben tener más cuidado 

Colombia confirmó tres casos importados de sarampión y activó un refuerzo preventivo dirigido especialmente a viajeros internacionales. El Ministerio de Salud y Protección Social aseguró que no hay transmisión comunitaria y que los pacientes, así como sus contactos estrechos, permanecen bajo control epidemiológico.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dio detalles de la situación:“Hemos tenido 3 casos confirmados de sarampión, todos ellos importados de personas que viajaron al exterior y por supuesto seguimos controlando no solamente a estas personas, sino a quienes han estado en exposición con estos importantes individuos que tuvieron la enfermedad”.
La confirmación se da en medio de un repunte regional sin precedentes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2025 se confirmaron 247.623 casos de sarampión en 179 países. En la Región de las Américas se reportaron 14.891 casos, lo que representa un aumento de 32 veces frente a 2024.
El propio Ministerio advirtió en su circular que el “escenario epidemiológico internacional evidencia una reemergencia del sarampión, con incrementos sostenidos en diferentes regiones del mundo y un repunte significativo en el continente americano”.
Recomendación explícita a viajeros
Ante este panorama, el ministro Jaramillo hizo un llamado específico a quienes tengan previsto viajar a Norteamérica: “Queremos entonces recomendarle desde hoy a los colombianos y colombianas la necesidad de que tengan una dosis de refuerzos si piensan viajar a países como el caso de México, Estados Unidos y Canadá, que han tenido casos importantes del sarampión con el fin de que no estén de ninguna manera expuestos a esta enfermedad. Con este refuerzo podrán tener la oportunidad de protegerse de la enfermedad en estos países y al mismo tiempo continuar con la información”.
La recomendación se alinea con los lineamientos de la Circular No. 004 de 2026, que establece que viajeros entre 11 y 59 años sin antecedente vacunal verificable deben aplicarse una dosis al menos 15 días antes del viaje
Vigilancia reforzada en fronteras y sistema de salud
Colombia mantiene su certificación como país libre de sarampión y rubéola por quinto año consecutivo. Sin embargo, la confirmación de casos importados activa protocolos estrictos para evitar transmisión local.
Entre las medidas adoptadas se encuentra el refuerzo de vigilancia en aeropuertos, puertos y pasos terrestres para identificar viajeros con síntomas como fiebre y erupción cutánea.
También se activaron rutas de atención prioritaria en servicios de urgencias y consulta externa para pacientes con antecedente de viaje en los últimos 21 días.
Las autoridades sanitarias implementaron además protocolos para prevenir contagios intrahospitalarios y reforzar la trazabilidad de contactos, con el fin de contener cualquier posible brote.
Vacunación como eje estratégico contra el sarampión
El país cuenta con disponibilidad gratuita de la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) y de la vacuna bivalente SR en más de 3.000 puntos de vacunación, además de equipos extramurales desplegados en terminales y zonas fronterizas
El Ministerio reiteró que mantener coberturas altas es determinante para preservar la inmunidad colectiva y evitar la pérdida del estatus sanitario. En términos estratégicos, el control del sarampión no solo es un asunto de salud pública, sino también de estabilidad institucional y confianza internacional.
Un brote sostenido podría implicar mayores costos fiscales en contención epidemiológica, presión sobre la red hospitalaria y eventuales impactos en sectores como turismo y transporte internacional.
Por ahora, las autoridades insisten en que los casos están bajo control y no hay evidencia de transmisión comunitaria. La clave, en adelante, será sostener la vigilancia, acelerar esquemas de refuerzo en viajeros y mantener coberturas de vacuna