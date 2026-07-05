La agenda del sector energético no se detiene y parece agudizarse cada vez más. En 2024 y 2025 se hablaba de la falta de exploración de petróleo y gas, así como del descenso de las utilidades de Ecopetrol. Luego se abordaron temáticas relacionadas con el rezago de la infraestructura eléctrica y la falta de atención a un sistema que requiere cada vez más inversión, tanto en generación como en transmisión.
Ahora la agenda ha girado en torno a una medida con la que Colombia volvería a implementar una solución aplicada hace más de tres décadas para enfrentar las falencias del sistema energético: adelantar una hora los relojes con la finalidad de reducir el consumo de energía. Alejandro Arbeláez, gerente de la Sociedad Hidroituango, puso sobre la mesa esta propuesta, junto con otras iniciativas para evitar que el país enfrente un “apagón”. En esta conversación con Valora Analitik, abordó algunos de los principales detalles de dicha medida.
¿Por qué usted propone que esta iniciativa vuelva a implementarse?
Es una propuesta integral desde la Sociedad Hidroituango, y venimos adelantándola desde varios meses atrás. Y es que el gobierno diseñe una mesa antiapagón, donde, liderada por el mismo, podamos tener asiento los diferentes actores del ecosistema energético para encontrar acciones concretas de cómo enfrentar el fenómeno. El niño ya es una realidad, ya no es una expectativa, ya entró y lo vamos a tener todo este semestre.
Hoy la oferta de energía no ha crecido por diferentes razones. Básicamente, no hay nuevos proyectos, mientras la demanda sí ha seguido creciendo. Significa también que el ecosistema energético está desarticulado porque el gobierno Petro se encargó de esa desarticulación. Ha maltratado el ecosistema energético, que tanto bien le hizo al país desde los apagones del gobierno Gaviria. Entonces, la sociedad viene desde meses atrás diciendo, esto es en serio, es importante que el gobierno asuma liderazgo y que nos siente en la misma mesa a todos los que tenemos capacidad de aportar en la solución.
Con el gobierno Petro no fue posible. Fue ciego ante la evidencia, fue sordo ante las propuestas que se hacían, porque pareciera que la apuesta es que no se adapten medidas y que el país se apague, y que el país se la apague al gobierno entrar. Eso es cosa del pasado. Nosotros reiteramos la propuesta de constituir una mesa antiapagón.
Y que con esas soluciones que quedarán plasmadas en un plan de acción, el gobierno entrante el 7 de agosto puede emprender acciones inmediatas que nos permitan sortear la coyuntura. En esa mesa antiapagón, la idea es que los diferentes actores llevemos propuestas a ser analizadas, que desde ya se activen más centrales térmicas.
Hoy tenemos apagado más de la mitad del parque térmico en Colombia. El esfuerzo de generación de energía lo están haciendo unas hidroeléctricas.
Esa agua que estamos gastando nos va a hacer falta. Una propuesta es que se activen más centrales térmicas desde ya, que, al generarse con las térmicas complementariamente, podamos ahorrar agua en las hidroeléctricas, y que la parte aguda del fenómeno de El Niño a partir de septiembre nos coja con las térmicas funcionando y con las hidroeléctricas, con los embalses suficientemente llenos.
Es una propuesta desde la oferta, desde la demanda es que se estudie, que se analice adelantar la hora, adelantar los relojes en una hora, de manera tal que podamos utilizar de una manera más inteligente la luz natural, la luz del día, la luz solar.
Que la hora pico de consumo de energía, que sea entre seis de la tarde, cuando ya está oscuro, y nueve de la noche. Eso genera ahorros importantes. Los calculamos en orden de 2 % en la demanda de energía, y sumando 2 % por acá, 3 % en hábitos inteligentes y ahorro de energía por parte de los hogares, y así sucesivamente, somos capaces de generar ahorros desde la demanda que permitan que Colombia no se apague.
¿Por qué tenemos que tomar la misma medida que se tomó en los años 90 tras una reestructuración de hace 30 años donde hay más inversión privada?
Un componente importante del problema es que no se ha incrementado la oferta de energía. Sacar adelante cualquier proyecto energético es un dolor de cabeza porque hay una cantidad de consultas previas, de trámites ambientales, de cambio en las reglas de juego que afectan la estabilidad de la inversión.
Es decir, hay un cúmulo de circunstancias que hace que proyectos energéticos, que son de cuantiosas inversiones, de gran envergadura y de largo plazo, no se puedan llevar a cabo. Un Hidroituango ahora no es factible. Hidroituango comenzó en 2011 y 11 años después, no es posible uno nuevo, y esa energía nos hace falta.
Colombia tenía una holgura, un colchón de seguridad entre la oferta y la demanda. Y ese colchón de seguridad nos lo fuimos consumiendo porque la oferta no ha aumentado, mientras que la demanda sí permanece con un crecimiento permanente. Entonces, nos viene este fenómeno de El Niño, a diferencia de fenómenos de El Niño anteriores, sin colchón de seguridad.
Es decir, ¿que ese discurso de transición energética fue más una retórica que realidad, ya que las mismas fuentes de generación con hidroeléctrica son recursos renovables?
Vamos a los resultados. Menos del 20 % de los megas anunciados por este gobierno finalmente entraron en operación. Eso demuestra que el gobierno Petro, con su famosa transición energética, lo único que hizo fue generar anuncios, generar humo, y finalmente, cuatro años después, el parque energético colombiano no se aumentó en la magnitud que se requería.
El gobierno Petro, desde el punto de vista energético, se quedó en anuncios y en estigmatización a centrales hidroeléctricas.
¿Pero Colombia no tiene un mecanismo para poner a funcionar a las térmicas cuando la generación hidráulica no tiene la suficiente capacidad?
Sí, es cierto, el sistema está bien diseñado, pero es que el sistema tiene que estar manejado por gente competente. Y el gobierno Petro se encargó de poner en los cargos claves de ecosistemas energético a personas sin conocimiento. Lo digo, comenzando por el ministro Palma, un sindicalista, muy meritoria su actividad sindical, pero de temas energéticos no sabía. La consecuencia de esa mediocridad en los funcionarios del gobierno es que estemos al borde de un apagón.
¿Cuánto le ayudaría a ahorrar en energía esta propuesta que hace de adelantar una hora al horario?
Cálculos iniciales nos dicen que cerca del 2 %. A ver si actuamos coordinadamente, si gestionamos inteligentemente la oferta y la demanda de energía, Colombia está en capacidad de hacerle gambeta al fenómeno de El Niño, de hacerle gambeta al apagón. Eso requiere que vayamos sumando posibilidades de un lado y del otro.
Calculamos que, con unas campañas intensivas de uso eficiente de la energía por parte de los hogares, del comercio y de la industria, podemos generar unos ahorros adicionales cercanos al 5 %. Ya vamos en 7 % desde el lado de la demanda. Y si nos vamos para el lado de la oferta y logramos que las hidroeléctricas puedan embalsar agua, ahora que todavía hay un poquito de régimen de lluvias y que llegamos a septiembre con los embalses relativamente llenos, estamos en capacidad de sortear el apagón. Pero para lograr todo eso, se requieren acciones concretas, y para diseñar ese plan de acción se requiere el liderazgo del gobierno.
Desde la sociedad de Hidroituango celebramos que el gobierno entrante tenga una disposición total de diálogo con el sector, y pareciera que tiene el interés de acoger propuestas como la constitución de la mesa antiapagón, donde nos permitirá a todos sentarnos, aportar, discutir y diseñar un plan de acción concreto. Si es así, nos salvamos del apagón.
¿No es extrema la medida?
Todos los países que tienen estaciones, y aquí la excepción es Colombia como país tropical. Tienen cambio de hora dos veces al año, y tienen ese cambio de hora para optimizar su sistema energético, para generar ahorro, sobre todo en los horarios de verano, que es cuando se dispara el consumo de energía.
Entonces, esta medida que nosotros estamos planteando que sea analizada en esa mesa antiapagón que estamos proponiendo, al final servirá seguramente para mitigar la presión que el fenómeno de El Niño está ejerciendo.
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Celebrar por parte del nuevo gobierno la total disposición de retomar el diálogo con los diferentes sectores productivos del país, incluido el sector energético.
El sector energético es un sector de medios, no es un sector de fin. El sector energético lo que hace es suministrar una fuerza invisible para que los demás sectores de la economía nacional funcionen, incluyendo los hogares. Necesitamos energía, estamos en capacidad de lograrlo si actuamos inteligentemente y aún estamos a tiempo.