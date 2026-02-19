Colombia es nuevo miembro pleno de la Agencia Internacional de Energía (AIE) de la OCDE

El Gobierno anunció que Colombia fue oficialmente invitada a convertirse en el miembro número 33 de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Este organismo, autónomo y vinculado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es reconocido como la principal autoridad técnica global en materia de energía.
La directora del DNP, Natalia Irene Molina, aseguró que la invitación es “una validación internacional de la solidez institucional de Colombia y de nuestra capacidad técnica para garantizar la seguridad energética en medio de la transición».
Como máxima autoridad del sector, la agencia define los estándares y rutas críticas que los países deben seguir para alcanzar la seguridad energética y el cumplimiento de los compromisos climáticos.
El ingreso a la AIE posiciona a Colombia en la mesa donde las potencias mundiales definen el futuro del sector, de acuerdo con el DNP. Esto le permite al país acceso a una red global de cooperación ante posibles interrupciones del suministro y asistencia técnica para la toma de decisiones.
Además, según la entidad, el sello de la AIE reduce la percepción de riesgo del país, facilitando la llegada de capital para proyectos de hidrógeno verde, energía eólica y solar. El DNP destacó además que, como miembro, Colombia garantiza una transición energética ordenada que protege la economía de los hogares y los sectores productivos.
Un proceso de cinco años de rigor técnico
La entrada de Colombia no fue inmediata; fue el resultado de un proceso técnico que se extendió por cinco años, tras iniciar formalmente su camino de adhesión en 2021. Durante este periodo, el país debió fortalecer su arquitectura institucional y sus capacidades de respuesta ante crisis.
Para poder ingresar, el país debió crear la Comisión Intersectorial para la Gestión de Emergencias de Hidrocarburos e implementar un programa de restricción de la demanda, el cual incluye un manual de 10 medidas para reducir el consumo hasta en un 10 % durante emergencias severas. Además, se consolidaron las estadísticas nacionales de carbón, gas y minerales a través de la UPME.
Un punto clave en la negociación fue que, debido a su condición de país exportador, Colombia no tuvo que reportar inicialmente reservas de 90 días, un estándar exigido usualmente a países importadores netos.
La directora del DNP subrayó que este ingreso es fruto de una sinergia sin precedentes entre ministerios y agencias estatales. «Hemos demostrado que Colombia tiene la robustez técnica para responder a crisis globales y liderar el cambio hacia las energías limpias», puntualizó.
Fundada en 1974 como respuesta a la crisis del petróleo, la AIE nació originalmente para gestionar la seguridad del suministro de hidrocarburos. No obstante, en la actualidad se ha transformado en el principal motor de investigación y recomendación de políticas para la transición energética, las redes eléctricas y la eficiencia a nivel global.
