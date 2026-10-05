Colombia importa casi 40 % del gas para abastecer su propia demanda, mientras el GLP gana terreno

Colombia está importando cada vez más gas. Desde 2024, el país perdió la capacidad de abastecer su propio mercado. A la vez, cada vez más tiene que recurrir a importar este energético para satisfacer la demanda de hogares, pequeños comercios, industrias, gas vehicular, refinerías, estaciones de policía o seguridad y colegios.
Ante ese panorama, GasPaís, que es una de las principales compañías en el mercado colombiano del gas licuado de petróleo (GLP), argumentó que esta fuente de energía, diferente al gas natural, es capaz de sustituirlo, no solamente para el sector industrial, sino también en el residencial.
Cifras de la Asociación Colombiana de Gas Licuado de Petróleo (Gasnova) revelaron que en el país el consumo de GLP para cocinar abarca a 12 millones de personas. A esto, GasPaís adicionó que el gas natural que viene del exterior a Colombia ya representó 39 % del total de la oferta, es decir, la mayor participación histórica.
Pero estos no son todos los puntos que tendrán impacto en el sector energético colombiano. Actualmente, el país enfrenta un fenómeno de El Niño o de altas temperaturas que golpearía de manera especialmente fuerte en noviembre y diciembre de 2026, según las previsiones de organismos internacionales.
Como el fenómeno de El Niño ocasiona menores lluvias, disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica, que a su vez hace aumentar la necesidad de generar energía en plantas térmicas, que además utilizan gas para su operación.
GasPaís afirmó que, si bien en Colombia viene aumentando la necesidad de gas importado, también hace falta que entren los proyectos para que el energético entre a Colombia, haciendo alusión a Puerto Bahía, en Cartagena, y a la Regasificadora del Pacífico, en Valle del Cauca.
“En este contexto, el GLP puede integrarse como fuente principal, complementaria, de respaldo o de sustitución cuando las condiciones lo requieran, gracias a su capacidad de almacenamiento en sitio y flexibilidad logística, sin depender de una red continua de gasoductos”, afirmó la empresa dirigida por Patricio Mura, gerente general.
Para la organización, la situación entre el gas y el GLP ha llegado a tal punto que, en 2025, alrededor de 38 Giga BTU en demanda industrial de gas migró a otros energéticos, y de esa cifra, 50 % fue atendida por GLP. Incluso manifestó que, según datos de Gasnova, en el primer semestre de 2026, el consumo de GLP creció porque en sectores industriales y comerciales incrementó 41,3 % frente al mismo periodo en 2025.
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“Este comportamiento evidencia que el GLP está adquiriendo un papel más estructural en las estrategias de abastecimiento industrial. Su almacenamiento en las instalaciones y su esquema de distribución permiten contar con inventarios ajustados a cada operación y abastecer industrias sin depender exclusivamente de la infraestructura de gasoductos”, concluyó GasPaís.
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