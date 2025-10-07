Colombia logró la mayor producción de café en los últimos 30 años y crecen las exportaciones

El año cafetero cerró con cifras históricas para Colombia. Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 el país produjo 14,8 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que representó un crecimiento del 17 % frente al periodo anterior y la cifra más alta en los últimos 30 años.
El anuncio fue hecho por el gerente general de la FNC, Germán Bahamón, durante un encuentro con productores antioqueños en Medellín.
El incremento equivale a más de dos millones de sacos adicionales frente al año cafetero 2023/2024, que cerró con 12,7 millones.
Las cifras también son positivas si se mide el año corrido, con un aumento del 10 % en la producción y un 7 % más de café cosechado solo en septiembre respecto al mismo mes del año anterior.
En cuanto a las exportaciones, el país logró un repunte del 12 %, con más de 1,4 millones de sacos adicionales.
Por otro lado, el consumo interno también creció, los colombianos toman un 3 % más de café que el año pasado.