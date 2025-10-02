Buscando fortalecer del sector de energía y gas en la región, la Asociación Gremial Colombiana de Comercializadores de Gas (Agremgas), la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas A.C. (Amexgas) firmaron una alianza gremial regional que busca consolidar al gas licuado de petróleo (GLP) como un elemento clave en la transición energética de América Latina.
El acuerdo, con una vigencia inicial de dos años, está orientado a promover el intercambio de conocimiento, robustecer la cooperación entre los tres países y garantizar un acceso más seguro, eficiente y competitivo a esta fuente de energía que hoy es vital para millones de familias en la región.
La alianza contempla acciones conjuntas en frentes clave como la seguridad y la estandarización técnica, la modernización regulatoria, el fortalecimiento logístico, la digitalización de los servicios y campañas regionales de comunicación para posicionar al GLP como un combustible seguro, limpio y estratégico.
Asimismo, se prevé la creación de una plataforma regional de cooperación empresarial, el diseño de estrategias conjuntas de desarrollo sectorial y el fortalecimiento de la interlocución de los gremios con organismos multilaterales y gobiernos, con el fin de impulsar políticas públicas que favorezcan la seguridad energética y el desarrollo sostenible.
Recomendado: Estados Unidos extendió licencia a Venezuela para exportar gas licuado de petróleo
“Esta alianza refleja el compromiso de los gremios de Colombia, Perú y México por fortalecer el sector del GLP en la región. El trabajo intergremial nos permite compartir experiencias, generar sinergias y construir soluciones que respondan a los retos energéticos comunes”, aseguró Sara Vélez, directora ejecutiva de Agremgas.
Quien, además, destacó que para Colombia este esfuerzo representa una oportunidad para ampliar el acceso a un energético limpio y seguro, mejorando la calidad de vida de los hogares y reduciendo la dependencia de combustibles altamente contaminantes.
Gas licuado, un energético clave para la transición energética
El GLP es actualmente uno de los combustibles más relevantes en América Latina.
Más del 70 % de los hogares urbanos en países como México, Brasil, Argentina, Colombia, República Dominicana y Perú dependen de este energético, que se utiliza para cocinar de manera segura y eficiente, al tiempo que contribuye a reducir la quema de leña y carbón, prácticas que generan deforestación y altos niveles de contaminación intradomiciliaria.
La región consume cerca de 30 millones de toneladas de GLP al año, lo que equivale a unos 300 millones de personas que lo utilizan de manera continua o eventual en su vida diaria.
Además de su rol en los hogares, el GLP tiene creciente presencia en sectores industriales y comerciales, en aplicaciones náuticas y en el transporte vehicular (AutoGLP), consolidándose como una alternativa competitiva y de bajo impacto ambiental.
Para la presidenta ejecutiva de Amexgas, Rocío Robles, la cooperación trilateral es un paso estratégico: “En Latinoamérica compartimos una misma realidad: el GLP es esencial para millones de familias y tiene un papel estratégico en la seguridad energética de nuestros países. Queremos que esta alianza que nace crezca y nos permita sumar a otras asociaciones nacionales de América Latina.”
Cooperación regional con gas licuado contra la pobreza energética
Uno de los puntos destacados de la iniciativa es el compromiso de los gremios para combatir la pobreza energética y enfrentar prácticas ilegales que afectan el sector.
Recomendado: Grupo Ecopetrol inició importación de gas licuado por la Costa Pacífica
“La Sociedad Peruana de Gas Licuado viene trabajando en fortalecer los lazos con diversos gremios de la región, y esta alianza con Amexgas de México y Agremgas de Colombia es un gran paso en este camino. Nuestro desafío es consolidar un mercado formal, seguro y competitivo que mejore la calidad de vida de los peruanos. Para ello es vital aprender de experiencias regionales y articular esfuerzos contra la pobreza energética y las actividades ilegales que golpean al sector”, afirmó Janinne Delgado, directora ejecutiva de la SPGL.
La conformación de esta alianza gremial marca un hito para la cooperación regional y refuerza el papel del GLP como energético de transición.
Para Colombia, México y Perú, el acuerdo significa no solo un avance en términos de seguridad energética, sino también la posibilidad de consolidar una voz técnica y estratégica que posicione a la región como referente en la modernización de la industria.
En un contexto de transición energética global, la apuesta de los gremios es clara: garantizar que el GLP continúe siendo un motor de competitividad, sostenibilidad y bienestar social, mientras se abre paso hacia un futuro energético más limpio e inclusivo.