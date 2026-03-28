Colombia registra cifras de pobreza superiores al promedio de América Latina

A pesar de los avances históricos en la reducción de la vulnerabilidad económica, Latinoamérica aún enfrenta el reto de 160 millones de personas en situación de pobreza.
La región ha logrado disminuir significativamente sus indicadores desde la década de los 90, pasando de una tasa de pobreza del 51,2 % en 1990 al 25,1 % en 2025, según proyecciones. Sin embargo, el panorama para Colombia es menos alentador, ya que el país presenta niveles de precariedad que superan la media regional.
Un informe de la consultora Sectorial señala una diferencia marcada entre el desempeño de Colombia y el promedio de sus vecinos. Mientras que la media de pobreza en Latinoamérica se sitúa en el 25 %, en Colombia este indicador alcanza el 31,8 %.
La situación se replica en la pobreza extrema, donde el promedio regional es del 9,8 % (equivalente a 63 millones de personas), mientras que en el territorio colombiano la cifra oficial se eleva al 11,7 %.
Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial, advirtió que, aunque Colombia ha seguido la tendencia regional de mejora desde los años 90, «los niveles en los que se ha combatido la pobreza en nuestro país no han sido al mismo nivel de eficiencia de los demás países».
Escobar explicó que el crecimiento económico ha sido el principal motor para salir de la pobreza, destacando los periodos entre 2004-2007 y 2010-2016 como los más positivos para el país. No obstante, cree que la falta de un plan sectorial de crecimiento marcado y las crisis recientes han estancado esta reducción.
Factores que inciden en la pobreza
La pobreza en la región no es solo falta de ingresos, sino el resultado de un mercado laboral excluyente y fallas estructurales en servicios básicos. El informe de Sectorial identifica que los factores que más pesan en esta problemática son la mala calidad del empleo (15,2 %) y la poca inserción laboral (11,4 %).
También advierten problemas con el acceso a internet (11 %), un alto hacinamiento (10,9 %) y un bajo logro educativo (10,4 %), de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Para el caso colombiano, Escobar citó otros obstáculos específicos, como la reciente reforma laboral, afirmando que «no genera formalidad, entonces eso no ayuda a combatir la pobreza».
También mencionó la incertidumbre en los servicios públicos (riesgo de racionamiento y falta de agua potable en regiones), así como la crisis en el sistema de salud, que actualmente atraviesa uno de sus momentos más álgidos. Y en educación señaló que cambios en programas como los de Icetex no contribuye a la lucha contra la exclusión.
Sectorial enfatiza que, a pesar de la mejora general en los indicadores, persisten profundas brechas demográficas. Ser menor de edad, vivir en el campo o pertenecer a una etnia aumenta drásticamente el riesgo de exclusión.
La pobreza en zonas rurales (38 %) es significativamente mayor que en zonas urbanas (22,8 %). También existe una brecha persistente entre mujeres (20,6 %) y hombres (16,7 %) en edad productiva (de 20 a 59 años).
Por otra parte, la población indígena registra un 40,5 % de pobreza y un 18,1% de pobreza extrema. Los afrodescendientes (fuera de Brasil) alcanzan un 31,3 % de pobreza. Respecto a la edad, el 38,3 % de los menores entre 0 y 17 años vive en situación de pobreza, frente al 13,8 % en pobreza extrema.
Recomendaciones para el futuro
El informe de Sectorial y las declaraciones de Alejandro Escobar sugieren que no basta con el crecimiento económico para salir de la pobreza, se requiere una estrategia integral que incluya la creación de empleo formal mediante reformas que incentiven la contratación legal para garantizar ingresos estables.
También insistió en la necesidad de contar con infraestructura básica universal, en detalle, garantizar el suministro de agua y energía en todo el territorio, especialmente en zonas rurales donde hay carencia de agua potable.
Incluso se refirió a la importancia de fortalecer el sistema de salud y ofrecer condiciones de educación de calidad con acceso real para los más vulnerables, así como de implementar planes de crecimiento económico que permitan recuperar los ritmos de décadas anteriores.
En conclusión, Colombia tiene el reto de acelerar su eficiencia en el combate a la pobreza para no seguir rezagada frente al promedio latinoamericano.