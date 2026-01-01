Colombia actualizará datos del Sisbén en educación, salud y empleo

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) comenzó el proceso de actualización del Sisbén. Según lo mencionó la entidad, este será un avance para la modernización del sistema de información de Colombia. La primera fase se implementará en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Jericó (Boyacá).
Entre la actualización de los registros se incluyen datos oficiales de salud, educación y empleo, lo cual permitirá realizar seguimiento a la información socioeconómica de los hogares sin depender de encuestas periódicas.
Lo anterior, más que ser un sistema de información per se, también es una herramienta para focalizar políticas públicas en los distintos sectores poblacionales, así como un mecanismo para fortalecer la transparencia en el seguimiento de los recursos públicos que se destinan a planes de inversión social.
Según manifestó el DNP, los registros administrativos que contendrán la información son generados tanto por entidades públicas como privadas. Posteriormente, afirmó que, al cruzarse de manera automática esta información con la encuesta del Sisbén, se permitirá validar los datos con mayor eficiencia.
La directora de la entidad, Natalia Molina, concluyó que este será un sistema que identificará de manera oportuna la información de las personas y los hogares, con la finalidad de apoyar iniciativas sociales y focalizar las políticas públicas en quienes realmente lo necesitan.
