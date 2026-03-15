Colombia sigue siendo uno de los mercados más importantes para Miami y la ciudad quiere seguir fortaleciéndose en ese frente. A la conectividad, la cercanía y los lazos familiares se suman ahora nuevos motores para atraer viajeros: el Mundial, el auge de los cruceros, la gastronomía y la cercanía a los parques de Disney y Universal.
Así lo explicó a Valora Analitik, Melina Martínez, directora de comunicaciones y relaciones públicas de la oficina de turismo de Miami para Latam, al hablar sobre el peso del viajero colombiano, el impacto que esperan por los grandes eventos y la forma en que Miami quiere dejar de ser vista solo como un destino de compras y playa.
¿Qué tan importante sigue siendo Colombia para Miami?
Colombia hace más de 10 años está en el top cinco de visitantes que llegan a Miami. Después de Covid, incluso, tuvimos casi cinco años con Colombia en el primer puesto, tumbando a Brasil, y aunque el año pasado Brasil volvió a estar de top 1, Colombia sigue en la segunda posición.
Eso para nosotros es muy importante, porque demuestra que es un mercado muy fiel. Ustedes tienen muchos parientes en Miami, el viaje es fácil, familiar, compartimos idioma, cultura y además hay muchas frecuencias aéreas. Todo eso hace que el mercado colombiano siga siendo tan fuerte para nosotros.
¿Qué cifras está dejando ese crecimiento del turismo en la ciudad?
El 2024 fue uno de los años más relevantes para Miami. Tuvimos 28 millones de visitantes y dentro de eso hubo 6,8 millones de visitantes internacionales.
En el caso de Colombia, en los primeros seis meses de 2025 pasaron 180.000 colombianos por Miami. Lo que nosotros estábamos proyectando es que ese número seguramente iba a estar por encima de los 300.000 visitantes al cierre del año, aunque la cifra consolidada se conocerá en el primer trimestre de 2026.
Eso confirma que Colombia no solo pesa por volumen, sino también por el impacto económico que deja en la ciudad.
¿Qué esperan en Miami con el Mundial?
Un impacto enorme. El fútbol es un idioma global, es una cultura, y eso con los latinos se siente todavía más así que sabemos que va a haber un impacto económico muy grande.
Cuando miles de personas visitan un destino por un evento de este tamaño, se llenan los hoteles, los restaurantes y los malls. Y aquí también hay algo importante: aunque una persona no tenga boleto, estar en la energía de Miami durante ese tiempo ya va a ser una experiencia.
Vamos a tener muchas activaciones y un festival de fanáticos en el centro de la ciudad durante 23 días. Va a haber comida, música en vivo, pantallas gigantes y viewing parties.
¿Cómo se está preparando Miami para recibir más visitantes?
No ir a Miami por un par de años es encontrarse con una ciudad nueva. Siempre hay hoteles nuevos, atracciones nuevas, exhibiciones nuevas, restaurantes nuevos; siempre hay algo que hacer.
Hoy Miami tiene más de 66.000 habitaciones hoteleras, entre hoteles boutique, resorts y hostales. Hay opciones para todos los presupuestos y todos los tipos de viajero.
Además, estamos en proceso de desarrollar el hotel principal del Miami Beach Convention Center. Va a ser un Grand Hyatt con más de 800 habitaciones y eso nos va a ayudar muchísimo a fortalecer la oferta para convenciones, ferias y eventos, además de mejorar la dinámica en esa zona.
¿En qué está cambiando la oferta turística de Miami?
Durante mucho tiempo Miami fue vista por playa y compras, y claro que eso sigue siendo una fortaleza. Pero hoy el destino es mucho más amplio.
Miami es familiar, es para parejas, es para grupos de amigos. El tema que uno busque, lo puede encontrar. La ciudad ha cambiado muchísimo. La Pequeña Habana ha crecido, hay museos de todo tipo, interactivos, educativos, para niños y para adultos. Entonces lo que nosotros queremos mostrar es que siempre hay cosas relevantes para hacer en Miami, más allá de los centros comerciales.
¿Qué papel están jugando la gastronomía y el bienestar?
La gastronomía se volvió una carta muy fuerte para Miami. La ciudad fue reconocida como Food City of the Year por Travel + Leisure y además ya tenemos más de 15 restaurantes con estrella Michelin.
Ahí también hay una presencia colombiana muy fuerte. Está El Cielo de Juan Manuel Barrientos, pero además la gastronomía colombiana ya es parte del día a día de Miami.
Y en bienestar también estamos viendo una oportunidad importante. Marzo, abril y mayo son meses muy asociados a salud y bienestar en Miami. Estamos promoviendo actividades ligadas a running, fitness y vida al aire libre para que el visitante vea que la ciudad también puede ofrecer ese tipo de experiencias.
¿Qué está cambiando en la industria de los cruceros?
Los cruceros están teniendo un boom. Nosotros somos conocidos como la capital de los cruceros y el puerto de Miami recibió más de 8 millones de pasajeros en 2025. Pero además hay una tendencia que viene creciendo mucho y que es muy atractiva para la ciudad: el pre y post crucero.
Mucha gente se queda en Miami dos días antes de salir o uno o dos días después de regresar. Entonces no solo toman el crucero, sino que también consumen hotelería, restaurantes, comercio y entretenimiento en la ciudad.
¿Cómo es el comportamiento del turista latino en Miami?
Los latinos aman el shopping y les encanta gastar dinero, y eso es buenísimo para nuestra economía. El año pasado tuvimos un impacto económico de US$22.000 millones con los turistas en la ciudad.
Claro, ese dato incluye a todos los visitantes, no solo a los latinos, pero sí vemos diferencias claras en comportamiento. El latino renta carros, busca restaurantes, entretenimiento nocturno, actividades, quiere ir a los malls.
En comparación, otros mercados como Europa o Canadá suelen viajar con un presupuesto mucho más definido y lo mantienen al centavo. El latino, en cambio, dinamiza mucho más la economía local.
¿Cómo logran que los viajeros regresen a Miami?
Miami mantiene una conexión fuerte con América Latina por factores como la cercanía cultural, el idioma y la facilidad que encuentran muchos viajeros al llegar a la ciudad.
A eso se suma que una parte importante de los visitantes tiene familiares, amigos o vínculos de negocio en ese destino, lo que hace que los viajes de regreso sean frecuentes, incluso con periodicidad anual o bianual.
Ese crecimiento del turismo también ha venido acompañado de nuevos retos. La ciudad ha ampliado su oferta en hotelería, gastronomía y zonas de entretenimiento, pero al mismo tiempo enfrenta mayores niveles de tráfico y presión sobre la movilidad.
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Por eso, una de las recomendaciones más frecuentes para los visitantes es recurrir al sistema de transporte público, incluido el metro y los trolleys gratuitos en zonas como Downtown. Miami, además, sigue transformándose en la manera en que se expande y atiende a quienes llegan cada año.